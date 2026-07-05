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【動画】パラグアイGKギルズが、握手を拒否したムバッペにボールを投げつける。フランス代表のスターがワールドカップで起きた一幕を収めた。
ムバッペのPKが白熱した試合を決めた
フィラデルフィアでの試合で、フランスは70分、ムバッペがPKを決め準々決勝進出を決めた。激しい接触が続く中、彼は冷静にネットを揺らした。
このゴールでピッチ上の緊張が高まり、ムバッペは得点後にパラグアイGKギルを挑発したように見えた。パラグアイはフランス主将に集中的にファウルを重ねたが警告は受けず、ムバッペは試合を通じて繰り返し挑発された。
試合終了のホイッスル後、ギルはムバッペに握手を求めたが、ムバッペは背を向けた。怒ったギルはボールを投げつけ、両チームが巻き込まれる乱闘に発展した。
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ギルは自身の反応について説明している
ギルは試合後、試合終了のホイッスル直後に反応した理由を説明した。彼はまずムバッペを称えようとしたが、その手を無視されたことで感情が爆発したと語った。
「祝福の意を込めて彼に手を差し出したが、彼は私を無視した」とギルは『デイリー・メール』紙に語った。「確かにその時は感情が高ぶってしまったが、それだけのことであった。その後は落ち着きを取り戻した。ただ彼らを祝福したかっただけだ。実のところ、彼らはワールドカップ優勝の最有力候補として、素晴らしい大会を戦ってきたのだから。
また、パラグアイの激しいプレーについては「試合開始から存在感を示し、激しく戦うつもりだった。ボールは通しても相手選手は通さない。チームはよく対応できた」と語った。
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フランスはベスト8に照準を合わせる
フランスは準々決勝へ照準を合わせ、木曜にボストン・スタジアムでモロッコと対戦する。一方、パラグアイは強豪相手に善戦及ばず大会を去った。
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