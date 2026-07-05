フィラデルフィアでの試合で、フランスは70分、ムバッペがPKを決め準々決勝進出を決めた。激しい接触が続く中、彼は冷静にネットを揺らした。

このゴールでピッチ上の緊張が高まり、ムバッペは得点後にパラグアイGKギルを挑発したように見えた。パラグアイはフランス主将に集中的にファウルを重ねたが警告は受けず、ムバッペは試合を通じて繰り返し挑発された。

試合終了のホイッスル後、ギルはムバッペに握手を求めたが、ムバッペは背を向けた。怒ったギルはボールを投げつけ、両チームが巻き込まれる乱闘に発展した。