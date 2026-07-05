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【動画】パラグアイGKオーランド・ギルが、握手を拒否したフランス代表ムバッペにボールを投げつける。ワールドカップでの一幕。
ムバッペのPKが白熱した試合を決めた
フィラデルフィアでの試合で、フランスは70分、ムバッペがPKを決め準々決勝進出を決めた。激しい接触が続く中、彼は冷静にネットを揺らした。
このゴールでピッチ上の緊張が高まり、ムバッペは得点後にパラグアイGKギルを挑発したように見えた。パラグアイはフィジカルを重視し、フランス主将ムバッペへのファウルを繰り返したが警告はなし。ムバッペも挑発され続けた。
試合終了のホイッスル後、ギルが握手を求めて近づいたが、ムバッペは背を向けた。怒ったギルはボールをムバッペの背中に投げつけ、両チームが巻き込まれる乱闘に発展した。
動画をご覧ください
ギルは自身の反応について説明している
ギルは試合後、試合終了のホイッスル直後に反応した理由を説明した。彼はムバッペを祝福するために近づいたが、その仕草を無視されたことで怒りが爆発したと語った。
『デイリー・メール』の取材にギルは「祝福の意を込めて手を差し出したが、彼は私を無視した。感情が高ぶったのは事実だが、その後は落ち着きを取り戻した。ただ彼らを祝福したかっただけだ。彼らは世界王者の有力候補として素晴らしい大会を戦ってきた」と語った。
また、パラグアイの激しいプレーについては「試合開始から存在感を示し、激しく戦うつもりだった。ボールは通しても相手選手は通さない。チームはよく対応できた」と語った。
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フランスはベスト8に照準を合わせる
フランスは準々決勝へ照準を合わせ、木曜にボストン・スタジアムでモロッコと対戦する。一方、パラグアイは強豪相手に善戦及ばず大会を去った。
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