【動画】パラグアイGKオーランド・ギルが、握手を拒否したフランス代表ムバッペにボールを投げつける。ワールドカップでの一幕。

フィラデルフィアでの試合で、フランスは70分、ムバッペがPKを決め準々決勝進出を決めた。激しい接触が続く中、彼は冷静にネットを揺らした。

このゴールでピッチ上の緊張が高まり、ムバッペは得点後にパラグアイGKギルを挑発したように見えた。パラグアイはフィジカルを重視し、フランス主将ムバッペへのファウルを繰り返したが警告はなし。ムバッペも挑発され続けた。

試合終了のホイッスル後、ギルが握手を求めて近づいたが、ムバッペは背を向けた。怒ったギルはボールをムバッペの背中に投げつけ、両チームが巻き込まれる乱闘に発展した。