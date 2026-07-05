フランス代表のディディエ・デシャン監督は、リンカーン・フィナンシャル・フィールドで行われた激しい試合後、チームが冷静さを保ったことを称えた。同監督は、パラグアイが試合を通じて攻撃的なプレーや小細工に大きく依存していたと感じていた。

「簡単ではなかった。彼らはありとあらゆる手段を駆使してきた」とデシャン監督はM6に語った。「あれほど攻撃的で、あらゆるプレーを大げさに演じるようなサッカーは、おそらく観客をスタジアムに呼び込むようなものではないだろう」

また、記者会見では「審判を批判するつもりはないが、我々は警告3枚を受けた。それでも多くのことが起きた。パラグアイを批判するつもりはない。どのチームも好きなようにプレーしていいが、侮辱は不要だ。終盤にトラブルがなかったことが最も重要だ。結局、我々が勝ち抜けたことだけが重要だ」と語った。