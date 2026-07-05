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動画：パラグアイの選手がPKスポットを傷つけようとしたが、フランスのスーパースター、キリアン・ムバッペはそれでもゴールを決め、その選手の目の前で祝った。
PKの物議後もムバッペは冷静だった
ムバッペは70分、ペナルティエリア内で倒されたドゥエのPKを冷静に沈め、フランスを救った。キック前、パラグアイ選手はPKスポットをこすって荒らそうとしたが、ムバッペの集中力は乱れなかった。
しかし策は功を奏さず、ムバッペは今大会7点目をマーク。メッシと並んで得点王トップに立った。フィラデルフィアの酷暑の中、1－0で勝利した彼はパラグアイ選手の前でゴールを祝った。
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デシャン監督、パラグアイの戦術を批判
フランス代表のディディエ・デシャン監督は、リンカーン・フィナンシャル・フィールドで行われた激しい試合後、チームが冷静さを保ったことを称えた。同監督は、パラグアイが試合を通じて攻撃的なプレーや小細工に大きく依存していたと感じていた。
「簡単ではなかった。彼らはありとあらゆる手段を駆使してきた」とデシャン監督はM6に語った。「あれほど攻撃的で、あらゆるプレーを大げさに演じるようなサッカーは、おそらく観客をスタジアムに呼び込むようなものではないだろう」
また、記者会見では「審判を批判するつもりはないが、我々は警告3枚を受けた。それでも多くのことが起きた。パラグアイを批判するつもりはない。どのチームも好きなようにプレーしていいが、侮辱は不要だ。終盤にトラブルがなかったことが最も重要だ。結局、我々が勝ち抜けたことだけが重要だ」と語った。
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モロッコが次の試練だ
フランスはフォックスボロでの準々決勝でモロッコと対戦し、2022年ワールドカップ準決勝以来のライバル対決が再燃する。優勝を目指す「レ・ブルー」の攻撃を、再びムバッペが牽引すると期待される。
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