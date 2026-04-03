キリアン・マーフィーが演じるシェルビーを登場させるという選択は、この番組がバーミンガムの産業史に深く根ざしていることに由来する。新作映画『ピーキー・ブラインダーズ：ザ・イモータル・マン』が最近公開されたことを受け、クラブはポップカルチャーとピッチの間の架け橋となることを目指した。 しかし、クラブの公式アカウントがNetflixをタグ付けしたこの発表のソーシャルメディアでの展開に対し、一部のサポーターからは、この動きが純粋なオマージュなのか、それとも商業的なプロモーションなのかと首をかしげる声も上がっている。



