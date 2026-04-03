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動画：バーミンガムの『ピーキー・ブラインダーズ』にインスパイアされた圧巻のティフォにジュード・ベリンガムが登場
ベリンガムと『ピーキー・ブラインダーズ』へのオマージュ
バーミンガムは、わずか16歳でトップチームデビューを果たし、その後世界クラスのキャリアを築いた才能ある選手、ベリンガムに対する誇りを、これまで一度も隠したことはない。土曜日のブラックバーン戦に先立ち、セント・アンドリュースのサポーターたちは、クラブのサッカー史とこの街が映画界で築いた名声を融合させた巨大なティフォを披露した。 そのティフォには、ベリンガムに加え、クラブのレジェンドであるトレバー・フランシス、そして同市を舞台にした人気シリーズ『ピーキー・ブラインダーズ』の象徴的な主人公トミー・シェルビーが描かれていた。
伝統と映画が融合したティフォ
キリアン・マーフィーが演じるシェルビーを登場させるという選択は、この番組がバーミンガムの産業史に深く根ざしていることに由来する。新作映画『ピーキー・ブラインダーズ：ザ・イモータル・マン』が最近公開されたことを受け、クラブはポップカルチャーとピッチの間の架け橋となることを目指した。 しかし、クラブの公式アカウントがNetflixをタグ付けしたこの発表のソーシャルメディアでの展開に対し、一部のサポーターからは、この動きが純粋なオマージュなのか、それとも商業的なプロモーションなのかと首をかしげる声も上がっている。
ベリンガムの支持にもかかわらず、SNS上で批判が相次ぐ
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ピッチでの敗北が緊張感を高めている
ブルーズにとって、この日の午後は良い終わり方とはならなかった。スタンドでの盛大な祝賀ムードも、ピッチ上の惨憺たる結果によってたちまち影を潜めてしまったのだ。バーミンガムは、苦戦中のブラックバーンに1-0で敗れ、トッド・カントウェルが決勝点を挙げた。元英雄たちへの盛大なトリビュートが行われたにもかかわらず、チームの調子が低迷し続けていることから、プレッシャーにさらされているクリス・デイヴィス監督への批判の声はさらに高まっている。