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【動画】バルセロナの選手たちが、クラブのレジェンドであるロナウジーニョの46歳の誕生日を記念し、特別な祝福を贈った
スポティファイ・カンプ・ノウでのノスタルジックなトリビュート
バルセロナの公式Xアカウントは試合前に、ロナウジーニョの名前と背番号10が入ったユニフォームを選手たちが掲げる動画を投稿した。このオンラインでのトリビュートに続き、スタジアムのファンたちはウォーミングアップ中に強い懐かしさを感じることとなった。ハンス・フリック監督率いるチームは、同選手がクラブで魔法のような活躍を見せた当時を彷彿とさせるヴィンテージのユニフォームを身にまとってピッチに現れた。 ガビ、ラミネ・ヤマル、パウ・クバルシら現在のスター選手の多くは、彼が2003年に加入した当時、まだ生まれてもいなかった。この世代間の隔たりは、カタルーニャの巨人において全大会通算207試合で94ゴールを記録した男の、不朽のレガシーを浮き彫りにしている。
- AFP
カタルーニャでの輝かしいキャリア
5年間の在籍期間中、この攻撃的選手は不動の人気を博し、史上最高の選手の一人としての地位を確立した。2005年にはバロンドールを受賞し、FIFAが選ぶ最優秀男子選手にも2度選出された。さらに、チームを率いてリーガ・エスパニョーラで2度の優勝を果たし、2005-06シーズンにはUEFAチャンピオンズリーグのトロフィーを掲げた。 数々のタイトル獲得に加え、彼の人を惹きつける笑顔と「ジョガ・ボニート」のスタイルは、現代サッカーの概念を塗り替えた。彼の活躍は、前例のない支配の時代の礎を築き、低迷していたチームを欧州の強豪へと変貌させた。
世界的なアイコンであり、国際的な成功を収めている
彼の輝かしい活躍はスペイン国内にとどまらなかった。国際舞台では、ブラジル代表として97試合に出場し、33得点を挙げた。1999年6月に代表デビューを果たし、同年コパ・アメリカで優勝を果たした。2002年には、ワールドカップ優勝に大きく貢献した。 クラブレベルでも、イタリアのACミランでリーグ優勝を果たし、2013年にはアトレチコ・ミネイロでコパ・リベルタドーレスを制するなど、成功を収めた。パリ・サンジェルマンやフラメンゴでのプレーを含む輝かしいキャリアを通じて、彼は常に魔法のような瞬間を届けてきた。
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バルセロナの次の一手は？
心温まる祝賀会の後、フリック監督率いるチームはラージョ・バジェカーノを相手に1-0の接戦を制した。この重要な勝利により、チームは29試合を終えて勝ち点73で首位を維持し、1試合少ない勝ち点66の2位レアル・マドリードに十分な差をつけている。 今後、リーグ首位のチームには過密な日程が待ち受けている。4月4日にはリーガ・エスパニョーラでアトレティコ・マドリードとのアウェイ戦を控え、その4日後にはチャンピオンズリーグ準々決勝第1戦としてホームで同チームと対戦する。続いて4月11日にはエスパニョールとの国内リーグ戦があり、4月14日にはアトレティコとの重要なチャンピオンズリーグ準々決勝第2戦が控えている。
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