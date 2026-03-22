【動画】バルセロナの選手たちが、クラブのレジェンドであるロナウジーニョの46歳の誕生日を記念し、特別な祝福を贈った

バルセロナの公式Xアカウントは試合前に、ロナウジーニョの名前と背番号10が入ったユニフォームを選手たちが掲げる動画を投稿した。このオンラインでのトリビュートに続き、スタジアムのファンたちはウォーミングアップ中に強い懐かしさを感じることとなった。ハンス・フリック監督率いるチームは、同選手がクラブで魔法のような活躍を見せた当時を彷彿とさせるヴィンテージのユニフォームを身にまとってピッチに現れた。 ガビ、ラミネ・ヤマル、パウ・クバルシら現在のスター選手の多くは、彼が2003年に加入した当時、まだ生まれてもいなかった。この世代間の隔たりは、カタルーニャの巨人において全大会通算207試合で94ゴールを記録した男の、不朽のレガシーを浮き彫りにしている。



