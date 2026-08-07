あなたは18歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

Goal.com
ライブ
Lamine Yamal SpainGetty Images
Yosua Arya

翻訳者：

動画：バルセロナのスター、ラミネ・ヤマルがコロンビア代表のユニフォーム姿で、レゲトン歌手ライアン・カストロと踊る姿を目撃される

ラミン・ヤマル
バルセロナ
スペイン
ラ・リーガ
ワールドカップ

スペインのワールドカップ優勝後、ラミネ・ヤマルはコロンビアでの夏休みを満喫している。バルセロナのスターは、メデジンで著名な音楽アーティストやコンテンツクリエイターたちとともにステージで歌う中、コロンビア代表のユニフォームを着ている姿が目撃された。

  • ヤマルがメデジンで主役となる

    スペイン代表の一員としてワールドカップ優勝を果たし、この夏を締めくくったばかりのヤマルは、休暇中も時間を無駄にしていない。バルセロナのアタッカーはコロンビア各地を旅する姿が目撃されており、南米の著名アーティストやデジタルインフルエンサーたちとともにバカンスを楽しんでいる。

    木曜日には、バルセロナの新星がメデジンの街に繰り出し、有名なコムナ13地区を訪れた。人気コンテンツクリエイターのWestCOLとともに現地を巡り、その際にはコロンビア代表の公式ユニフォームである黄色、青、赤のシャツを着用していた。

    その後、2人は人気歌手ライアン・カストロが開催した無料の屋外音楽コンサートにも参加した。ヤマルはステージ上でこの音楽アーティストに加わり、活気あふれるパフォーマンスの中でカストロの人気曲『El Ritmo que nos une』に合わせて歌い、踊った。

    • 広告

  • 動画を見る


  • 観光と注目度の高い市民会議

    ヤマルの南米旅行では、複数の主要行政施設や地域の文化イベントも訪れた。スペイン代表のFWはアンティオキア滞在中、この地域の豊かな歴史と文化に触れる時間を過ごした。

    同選手はアンティオキア県の行政中枢である「ラ・アルプハラ行政センター」を訪問。施設訪問中にはフェデリコ・グティエレス市長とともに公式写真の撮影に応じ、その後は名高い「フェリア・デ・ラス・フローレス」祭なども楽しんだ。

    • この物語を楽しんでいただけましたか？

    GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

    GOALをGoogleでフォロー
  • FC Barcelona v RCD Espanyol de Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    バルセロナでプレシーズンの準備が待っている

    コロンビアでの思い出深い夏休みも終わりに近づく中、ヤマルは今、欧州サッカーへの復帰に向けた準備を進めている。この才能あふれるウインガーは、クラブでの多忙な日程に入る前に旅を終える予定だ。

    ヤマルは8月12日にスペインへ戻り、バルサに合流して正式にプレシーズントレーニングを開始する予定となっている。カタルーニャの強豪は、新シーズンに向けた準備を進める中で、若きワールドカップ優勝者を迎え入れることになる。

クラブ親善試合
ノッティンガム・フォレスト crest
ノッティンガム・フォレスト
NFO
バルセロナ crest
バルセロナ
BAR