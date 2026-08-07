スペイン代表の一員としてワールドカップ優勝を果たし、この夏を締めくくったばかりのヤマルは、休暇中も時間を無駄にしていない。バルセロナのアタッカーはコロンビア各地を旅する姿が目撃されており、南米の著名アーティストやデジタルインフルエンサーたちとともにバカンスを楽しんでいる。

木曜日には、バルセロナの新星がメデジンの街に繰り出し、有名なコムナ13地区を訪れた。人気コンテンツクリエイターのWestCOLとともに現地を巡り、その際にはコロンビア代表の公式ユニフォームである黄色、青、赤のシャツを着用していた。

その後、2人は人気歌手ライアン・カストロが開催した無料の屋外音楽コンサートにも参加した。ヤマルはステージ上でこの音楽アーティストに加わり、活気あふれるパフォーマンスの中でカストロの人気曲『El Ritmo que nos une』に合わせて歌い、踊った。