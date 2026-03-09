イングランド代表主将はふくらはぎを打撲したため、金曜日のボルシア・メンヒェングラートバッハ戦を欠場せざるを得なかった。アリアンツ・アレーナのサポーターは彼の不在を懸念したが、最終練習に参加したことから、イタリアでの先発出場が確実視されている。 ヴィンセント・コンパニにとって、記録的な背番号9の復帰は、大会が佳境を迎える中で試合の流れを変える存在となる。ビルト紙によれば、ケインは問題なくトレーニングをこなし、鋭い動きを見せており、火曜夜の試合への出場は確実と見られている。
動画：バイエルン・ミュンヘンに大きな追い風 ハリー・ケインがアタランタ戦のチャンピオンズリーグ復帰に向けトレーニング開始
ケインは鋭く引き締まった体つきだった
コンパニーの謎めいた待機が終焉を迎える
コンパニーはバーガモ遠征でのケイン復帰を保証せず、以前の「深刻なものではない」という評価とは対照的な慎重な口調を見せた。週末の勝利後の記者会見でコンパニーは次のように述べた。「（ケインが復帰できれば）望ましい。もし間に合えば素晴らしい。 そうでなければ、現有戦力で戦う」と語った。元トッテナムFWの復帰は、全大会通算6連勝を伸ばそうとするブンデスリーガ首位のチームにとって、最強の武器となる。
業務量の管理ケインのトレーニング復帰が最大のニュースだが、コンパニー監督はチームの象徴的存在を即座に先発に起用するか、ベンチから投入するか判断を迫られる。チェルシーからレンタル移籍中のニコラス・ジャクソンは週末の試合で代役を立派に務め、得点を挙げてチームの層の厚さを証明した。しかしチャンピオンズリーグの舞台では、より決定的なフィニッシュが求められる。医療スタッフは、ベルガモでの最終登録リスト提出前に、月曜日の練習セッションにおけるケインの反応を評価する見込みだ。
