動画：バイエルン・ミュンヘンに大きな追い風　ハリー・ケインがアタランタ戦のチャンピオンズリーグ復帰に向けトレーニング開始

ケインのトレーニング復帰が最大のニュースだが、コンパニー監督はチームの象徴的存在を即座に先発に起用するか、ベンチから投入するか判断を迫られる。チェルシーからレンタル移籍中のニコラス・ジャクソンは週末の試合で代役を立派に務め、得点を挙げてチームの層の厚さを証明した。しかしチャンピオンズリーグの舞台では、より決定的なフィニッシュが求められる。医療スタッフは、ベルガモでの最終登録リスト提出前に、月曜日の練習セッションにおけるケインの反応を評価する見込みだ。