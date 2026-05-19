ブラジル代表のカルロ・アンチェロッティ監督がネイマールを26人の代表メンバーに招集したと発表すると、ネイマールは感極まった。34歳のネイマールはインスタグラムに、代表入りが発表された瞬間、ビアンカルディ氏やスタッフと共に涙を流す動画を投稿した。

投稿には「人生で最も感動的で幸せな日の一つを収めた映像が、すでにYouTubeチャンネルにアップされています。ブラジル、ありがとう」と綴った。2023年10月に前十字靭帯を断裂し、リハビリを乗り越えての代表復帰。通算128試合79得点を誇る同国最多得点者は、4度目のW杯へ万全を期した。



