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【動画】ネイマール、W杯代表招集に涙。パートナーのブルーナ・ビアンカルディと共にする。
ネイマール、感動の復帰
ブラジル代表のカルロ・アンチェロッティ監督がネイマールを26人の代表メンバーに招集したと発表すると、ネイマールは感極まった。34歳のネイマールはインスタグラムに、代表入りが発表された瞬間、ビアンカルディ氏やスタッフと共に涙を流す動画を投稿した。
投稿には「人生で最も感動的で幸せな日の一つを収めた映像が、すでにYouTubeチャンネルにアップされています。ブラジル、ありがとう」と綴った。2023年10月に前十字靭帯を断裂し、リハビリを乗り越えての代表復帰。通算128試合79得点を誇る同国最多得点者は、4度目のW杯へ万全を期した。
アンチェロッティ監督、ベテランFWを擁護
好調な攻撃陣を押しのけてネイマールを代表に選んだアンチェロッティ監督は、リオデジャネイロの記者会見でその決定を擁護した。ESPNによると、監督は「彼のコンディションは向上している」と説明。「このW杯で重要な選手になる。経験があり、チームメイトの信頼も厚い。チームに良い雰囲気を運んでくれる」と語った。 我々はネイマールが優れた控え選手になると考えて選んだわけではない。1分でも5分でも90分でも、あるいはPKを蹴る場面でも、彼がチームに貢献できると信じるからこそ選んだのだ」
チェルシーのストライカーに悲劇
見出しを飾ったのはサントスのスターだが、代表メンバー発表はジョアン・ペドロに大きな失望をもたらした。24歳の彼は今シーズン、プレミアリーグで15ゴール5アシスト、全大会で25ゴールに絡む活躍を見せた。それでも彼はSNSで失望を明かした。「常にベストを尽くしてきた。 残念ながらワールドカップで母国を代表するという夢は叶いませんでしたが、私は冷静さを保ち、集中し続けます。喜びも悔しさもサッカーの一部です。これからは現地にいる皆さんに幸運を祈ります」
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ブラジルの将来はどうなるのか？
ブラジルは北米開催のワールドカップへ向け、全力で準備を進める。6月13日ニュージャージーでのモロッコとのグループリーグ初戦に備え、代表チームは戦術を最終調整するため、パナマとエジプトとの2つの親善試合を予定している。