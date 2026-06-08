世界最大の舞台に間に合わせるため、ネイマールは右ふくらはぎの筋肉損傷を早く治そうと最先端技術に頼っている。彼は従来のトレーニング場でのリハビリとは異なる型破りな治療を受けている。

先週土曜、彼はアンチグラビティ・トレッドミルでリハビリを行う姿が目撃された。この機器は下肢への負荷を軽減しながら歩行やジョギングが可能で、心肺機能と筋力を維持できる。34歳のネイマールにとって、早期回復の切り札となるか注目だ。