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【動画】ネイマール、2026年W杯へイメージ一新。散髪で気分を上げ、NASAの技術で怪我を回復中。
セレソン（ブラジル代表）のスター選手が、宇宙時代を思わせる回復を見せた。
世界最大の舞台に間に合わせるため、ネイマールは右ふくらはぎの筋肉損傷を早く治そうと最先端技術に頼っている。彼は従来のトレーニング場でのリハビリとは異なる型破りな治療を受けている。
先週土曜、彼はアンチグラビティ・トレッドミルでリハビリを行う姿が目撃された。この機器は下肢への負荷を軽減しながら歩行やジョギングが可能で、心肺機能と筋力を維持できる。34歳のネイマールにとって、早期回復の切り札となるか注目だ。
NASAのトレッドミルの仕組み
このマシンの仕組みは、その効果と同様に非常に興味深い。専用スカートで腰を固定し、脚への負荷を精密に制御する。医師や理学療法士は、回復の進み具合に合わせて体重負荷を徐々に増やせる。
未来的に見えるが、この技術は10年以上もトップサッカーで定番だ。クルゼイロやフラメンゴなどブラジルの名門クラブも、スター選手の早期復帰に活用してきた。代表チームも要となる選手が初戦に万全を期すため、この技術に大きく依存している。
ネイマールのワールドカップ新ヘアスタイル
怪我から復帰したブラジル代表のスターは、明るいブロンドを取り入れ、2018年ロシアW杯を彷彿とさせる新ヘアスタイルを採用した。長年のヘアスタイリスト、ワグナー・テノリオ氏がSNSで公開した。
この新ヘアはSNSで瞬く間に話題となり、多くのファンが過去の印象的な大会での姿と重ねた。34歳の彼は、大舞台前に髪型を変えることで知られる。
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アンチェロッティ監督は、ネイマールの絶好のタイミングでの復帰を後押ししている。
ブラジル代表のカルロ・アンチェロッティ監督は、ふくらはぎを怪我したネイマールがワールドカップに間に合うと楽観視している。監督は、サントスでプレーするスターが個人練習で大きく回復したと述べ、月曜の検査次第で来週には全体練習に合流できるとの見通しを示した。
ブラジルはモロッコ、スコットランド、ハイチと同組のグループCに入った。同国はワールドカップで5度優勝している。