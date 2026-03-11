Getty/GOAL
動画：ネイマールを差し置いて、チェルシーのエスタヴァンが史上最高のブラジル人選手に選出
将来のスーパースター、エステーヴォは、ウィロー財団と提携したロンドン・フットボール・アワードでGOALの取材に応じ、ブラジルサッカー史上最高のアイコンたちの中から選択を迫られた。トーナメント形式のゲームは、パルメイラスアカデミー出身の彼に即座の難しい決断を強いた。特にネイマールをロナウジーニョより選び、リバウドよりロナウド・ナザリオを支持し、魅力的な準決勝の対戦カードを設定した。
歴史的な組み合わせのもう一方でも、この有望な攻撃的選手にとって選択は同等に重要だった。彼は自信を持ってペレがロマリオを突破すると予測し、その後象徴的なウインガーであるガリンシャをカカより選択。これにより、ブラジルが誇る各世代の天才たちが集う、見事なベスト4対決の舞台が完璧に整った。
究極の王の戴冠
熱狂的なトーナメントがクライマックスを迎え、エステバオは現代サッカー選手の中で最も難しい比較に直面した。最終的にネイマールをロナウドに選び、グランドファイナルへ進んだ。一方、反対側の準決勝の選択は即決だった。彼は迷うことなく、かつての代表チームメイトであるガリンシャではなく、ペレを断固として選んだ。
自身のヒーローとサントスの伝説の間で究極の決断を迫られた時、この若者は敬意を込めて偏愛を脇に置いた。彼はペレを史上最高の選手と称え、特にサッカー史上唯一となるワールドカップ3度の優勝という比類なき偉業をはじめ、故人の比類なき歴史的功績を認めたのである。
チェルシーの影響力とワールドカップへの期待
ソーシャルメディアでの議論に参加するだけでなく、18歳の彼はチェルシーで確固たる地位を築きつつあり、全大会通算32試合で7得点3アシストを記録している。残念ながら、その目覚ましい勢いは先月負ったハムストリングの負傷により最近中断され、3月下旬まで離脱が予想されている。
重要な4試合を欠場するものの、このダイナミックなウインガーは今後の世界大会に向けた展望について非常に楽観的だ。2024年9月にドリバル・ジュニオール監督の下でブラジル代表デビューを果たして以来、すでに11試合に出場し5得点を挙げており、今夏の最終メンバー入りが有力視されている。
アンチェロッティ監督がベテラン選手のコンディションを監視
一方、エステバオのブラケットゲームで惜しくも敗れた男は、2026年ワールドカップ出場をかけて自らの戦いを続けている。ネイマールは、3月下旬にフランスとクロアチアと対戦する国際親善試合に向けたカルロ・アンチェロッティ監督の大規模な暫定招集メンバーに名を連ね、重要な命綱を掴んだ。
34歳のフォワードは、イタリア人指揮官とブラジルサッカー連盟（CBF）の幹部陣に試合感覚の鋭さを証明する重圧に直面している。アンチェロッティ監督に代表入りを確信させる最後の機会は、コリンチャンス戦という国内リーグ戦1試合のみとなった。
