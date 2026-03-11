将来のスーパースター、エステーヴォは、ウィロー財団と提携したロンドン・フットボール・アワードでGOALの取材に応じ、ブラジルサッカー史上最高のアイコンたちの中から選択を迫られた。トーナメント形式のゲームは、パルメイラスアカデミー出身の彼に即座の難しい決断を強いた。特にネイマールをロナウジーニョより選び、リバウドよりロナウド・ナザリオを支持し、魅力的な準決勝の対戦カードを設定した。

歴史的な組み合わせのもう一方でも、この有望な攻撃的選手にとって選択は同等に重要だった。彼は自信を持ってペレがロマリオを突破すると予測し、その後象徴的なウインガーであるガリンシャをカカより選択。これにより、ブラジルが誇る各世代の天才たちが集う、見事なベスト4対決の舞台が完璧に整った。