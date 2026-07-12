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【動画】ネイマールは2026年W杯に出場できるほど万全だったか？ ブラジル代表歴代最多得点者が、ユニバーサル・オーランドのテーマパーク内を電動スクーターで移動する姿が目撃された。
セレソンでの敗戦後、オーランドで休暇を過ごす
ブラジル代表が2026年W杯で敗退した後、ネイマールがフロリダでくつろぐ姿が目撃された。ユニバーサル・オーランドで家族と過ごしていた彼は、帽子、サングラス、黒白のTシャツというカジュアルな姿だった。しかし、観光客の注目を集めたのは、彼の移動手段だった。
元バルセロナ、PSGのスターは、広大なパーク内を移動するために電動スクーターを使用。合宿中のけがの余波なのか、それともオーランドの暑さを避けただけなのか、周囲は疑問を抱いた。
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『デイリー・スター』紙によると、目撃者はこう語った。「最初は誰も彼がそこにいることに気づかなかったが、すぐに人だかりに囲まれた。 なぜ彼がスクーターに乗っていたのかは不明だが、その日は猛暑だった。私たちは別のエリアのレストランにいて、警備員が「あれはネイマールだ」と話しているのを聞いてから彼を追った。到着すると、私たちは警備員と間違えられ、かなり近くまで近づけた。」
ノルウェー戦敗北を受け、引退が正式決定
フロリダでの目撃情報は、2026年W杯ベスト16でブラジルがノルウェーに2-1で敗れた直後に報じられた。ネイマールはロスタイム10分にPKで得点したが、チームの早期敗退は防げなかった。
試合後、感情的になった34歳のネイマールは代表引退を表明した。通算130試合で80得点を挙げ、ブラジル代表の歴代最多得点者となった。
個人としては輝かしい活躍を見せたものの、2002年以来遠ざかるワールドカップトロフィーを手にできないまま舞台を去ることとなった。
- AFP
マテウス、ネイマールの大会中の振る舞いを痛烈に批判
ネイマールはブラジル代表の決勝戦でのプレーと態度を欧州サッカー界のレジェンドたちに批判された。ドイツのレジェンド、ロタール・マテウスは特に辛辣で、ノルウェー戦の緊迫した場面でネイマールの意識がチーム目標に向いていなかったと指摘した。
自身のコラムでマテウスはこう述べている。「ブラジルが負けてよかった。もうこの愚痴や身振り手振りは我慢できない。ネイマールはPKを素早く蹴る代わりに、シュート前も後もGKと口論していた。この振る舞いから、彼はチームの成功より自分のエゴを優先させている」。
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