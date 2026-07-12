【動画】ネイマールは2026年W杯に出場できるほど万全だったか？ ブラジル代表歴代最多得点者が、ユニバーサル・オーランドのテーマパーク内を電動スクーターで移動する姿が目撃された。

ブラジル代表が2026年W杯で敗退した後、ネイマールがフロリダでくつろぐ姿が目撃された。ユニバーサル・オーランドで家族と過ごしていた彼は、帽子、サングラス、黒白のTシャツというカジュアルな姿だった。しかし、観光客の注目を集めたのは、彼の移動手段だった。

元バルセロナ、PSGのスターは、広大なパーク内を移動するために電動スクーターを使用。合宿中のけがの余波なのか、それともオーランドの暑さを避けただけなのか、周囲は疑問を抱いた。