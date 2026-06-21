今週土曜日、ニュージャージーでネイマールがボールに触れる姿が捉えられた。ブラジル代表はグループステージ最終戦を控え、彼がリハビリを本格化させている。大会開幕から欠場していたサントスのプレイメーカーは、ピッチでボールを使った練習を行う映像が公開され、セレソン（ブラジル代表）ファンは背番号10が北米で存在感を示す準備が整ったと期待を高めている。

チームの大半が屋内で回復トレーニングを行った一方、ピッチではDFアレックス・サンドロとともに練習した。グレード2のふくらはぎの肉離れから2～3週間の回復が見込まれていたが、順調な回復で予想より早くチームに合流できる見込みだ。