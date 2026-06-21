Nelson Terme/CBF
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【動画】ネイマールが練習に復帰！ 怪我が回復し、2026年W杯スコットランド戦での初出場を狙う
ネイマール、ニュージャージーでリハビリを本格化
今週土曜日、ニュージャージーでネイマールがボールに触れる姿が捉えられた。ブラジル代表はグループステージ最終戦を控え、彼がリハビリを本格化させている。大会開幕から欠場していたサントスのプレイメーカーは、ピッチでボールを使った練習を行う映像が公開され、セレソン（ブラジル代表）ファンは背番号10が北米で存在感を示す準備が整ったと期待を高めている。
チームの大半が屋内で回復トレーニングを行った一方、ピッチではDFアレックス・サンドロとともに練習した。グレード2のふくらはぎの肉離れから2～3週間の回復が見込まれていたが、順調な回復で予想より早くチームに合流できる見込みだ。
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アンチェロッティが復帰の日程を明らかにした
ハイチ戦勝利後の会見で、アンチェロッティ監督は待望の報告をした。ネymarは最終調整中であり、週明けに戦術練習に合流する予定だ。
アンチェロッティ監督は「ネイマールは明日個人練習を行い、月曜日に全体合流する。スコットランド戦への出場も可能だ」と語った。この復帰は、得点王不在ながらグループステージを突破した代表チームに大きな弾みをつける。
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ノックアウトステージへ勢いをつける
怪我の懸念が続く中、マテウス・クーニャとヴィニシウス・ジュニオールのゴールでハイチに3-0と快勝し、ブラジル代表のキャンプは依然として高揚感に包まれている。この勝利で、開幕戦モロッコ戦の引き分けを乗り越え、5度優勝した名門はリズムを取り戻した。現在4ポイント。スコットランド戦で負けなければ決勝トーナメント進出が確定する。
6度目の優勝を目指すチームにとって、ネイマールの存在は精神的な後押しとなっている。問題がなければ彼は水曜にマイアミで合流し、アンチェロッティ監督はベスト32進出へ向け攻撃陣をさらに強化できるだろう。