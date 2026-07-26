サンパウロで開催されたBSOPウィンター・ポーカートーナメントにネイマールが出場している写真が公開され、騒動が起きた。チームメイトがベネズエラでウニベルシダ・セントラルとのコパ・スダメリカーナ・プレーオフに臨んでいた最中、ネイマールがポーカーテーブルにいる姿が目撃され、ファンや地元メディアから批判が噴出した。それでもサントスは4－1で勝利した。

クラブは直ちに、ネイマールが自主的に遠征を欠席したわけではないと説明。クカ監督は「長距離移動を避け、長期的な体調維持を優先した戦術的判断」と強調し、大会前に全練習に参加しており、目撃された日は公休だったと付け加えた。