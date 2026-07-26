土曜のブラジル・セリエA第2節シャペコエンセ戦（2-2）で、ネイマールはサントスの2得点をすべて決め、依然として「黄金のタッチ」を保っていることを証明した。 負傷で苦しんだW杯後にリハビリに励んできた34歳のフォワードは、錆びついた様子なく攻撃をけん引。先制弾で流れを決めたが、より話題になったのはその後のパフォーマンスだ。ポーカーを思わせるジェスチャーで、自身のプロ意識を疑問視した人々を痛烈に批判した。
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【動画】ネイマールがサントスで2得点。怪我に悩んだW杯を経て、ブラジルの星が復活。カードで遊ぶセレブレーションで批判者にメッセージ。
華々しく復活、メッセージを携えて
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サントス経営陣がエース選手を擁護
サンパウロで開催されたBSOPウィンター・ポーカートーナメントにネイマールが出場している写真が公開され、騒動が起きた。チームメイトがベネズエラでウニベルシダ・セントラルとのコパ・スダメリカーナ・プレーオフに臨んでいた最中、ネイマールがポーカーテーブルにいる姿が目撃され、ファンや地元メディアから批判が噴出した。それでもサントスは4－1で勝利した。
クラブは直ちに、ネイマールが自主的に遠征を欠席したわけではないと説明。クカ監督は「長距離移動を避け、長期的な体調維持を優先した戦術的判断」と強調し、大会前に全練習に参加しており、目撃された日は公休だったと付け加えた。
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劇的な復帰に複雑な心境
ワールドカップ後にクラブに復帰したFWは、鋭い動きを見せたが、規律面では課題が残った。 後半の激しい攻防中、遅れたタックルで警告を受け、ブラジルリーグ3枚目のイエローとなった。このため8月9日のアトレチコ・パラナエンセ戦は出場停止。サントスは再び攻撃の要を失う。
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