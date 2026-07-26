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Santos v Chapecoense - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Donny Afroni

翻訳者：

【動画】ネイマールがサントスで2得点。怪我に悩んだW杯を経て、ブラジルの星が復活。カードで遊ぶセレブレーションで批判者にメッセージ。

ネイマール
サントス
セリエA

ネイマールは国内リーグ復帰戦でサントスに2得点を挙げ、ピッチ上で批判を黙らせる力を再び示した。先日のポーカートーナメント出席でプロ意識を疑問視されたブラジルのスターは、その舞台で明確なメッセージを送った。

  • 華々しく復活、メッセージを携えて

    土曜のブラジル・セリエA第2節シャペコエンセ戦（2-2）で、ネイマールはサントスの2得点をすべて決め、依然として「黄金のタッチ」を保っていることを証明した。 負傷で苦しんだW杯後にリハビリに励んできた34歳のフォワードは、錆びついた様子なく攻撃をけん引。先制弾で流れを決めたが、より話題になったのはその後のパフォーマンスだ。ポーカーを思わせるジェスチャーで、自身のプロ意識を疑問視した人々を痛烈に批判した。

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  • サントス経営陣がエース選手を擁護

    サンパウロで開催されたBSOPウィンター・ポーカートーナメントにネイマールが出場している写真が公開され、騒動が起きた。チームメイトがベネズエラでウニベルシダ・セントラルとのコパ・スダメリカーナ・プレーオフに臨んでいた最中、ネイマールがポーカーテーブルにいる姿が目撃され、ファンや地元メディアから批判が噴出した。それでもサントスは4－1で勝利した。

    クラブは直ちに、ネイマールが自主的に遠征を欠席したわけではないと説明。クカ監督は「長距離移動を避け、長期的な体調維持を優先した戦術的判断」と強調し、大会前に全練習に参加しており、目撃された日は公休だったと付け加えた。

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    劇的な復帰に複雑な心境

    ワールドカップ後にクラブに復帰したFWは、鋭い動きを見せたが、規律面では課題が残った。 後半の激しい攻防中、遅れたタックルで警告を受け、ブラジルリーグ3枚目のイエローとなった。このため8月9日のアトレチコ・パラナエンセ戦は出場停止。サントスは再び攻撃の要を失う。

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