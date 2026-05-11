【動画】ネイマールがサントスで鮮やかな個人技ゴール。2026年W杯代表入りをアピール。

伝説の背番号10、ネイマールはブラジル・セリエAの試合で、いまだ衰えぬスターの決定力を示した。サントスは7試合未勝利の危機にあったが、ネイマールは決定力とゲームメイクでチームを救い、連鎖を断った。
前半アディショナルタイムの先制点は、左から切り込み、ワンツーでDFをかわし、GKをかわしてファーへ流し込んだ、彼らしい一撃だった。このゴールが、彼が今もブラジルサッカーの中心的存在である理由を証明した。
伝説の背番号10、ネイマールはブラジル・セリエAの試合で、いまだ衰えぬスターの決定力を示した。サントスは7試合未勝利の危機にあったが、ネイマールは決定力とゲームメイクでチームを救い、連鎖を断った。
前半アディショナルタイムの先制点は、左から切り込み、ワンツーでDFをかわし、GKをかわしてファーへ流し込んだ、彼らしい一撃だった。このゴールが、彼が今もブラジルサッカーの中心的存在である理由を証明した。
ネイマールの影響力は得点力にとどまらなかった。75分、セットプレーで味方と巧みに連携し、アドニス・フリアスに決定機を創出。フリアスが豪快に決めて2-0とした。
ネイマールは82分にガブリエル・バルボサと交代するまで3本シュート、1本キーパス、7回前進ドリブル、6回地上でのボール奪取を記録し、攻守で躍動した。
その夜、選手とサポーターは感動を共有した。ネイマールが交代でピッチを去ると、スタジアム全体が立ち上がった。 これは2026年W杯代表入りを目指す34歳への明確な後押しだった。勝ち点3を得たサントスは、今後コリチーバとの2連戦やサン・ロレンソとの大陸対決など過密日程に挑む。