【動画】ネイマールがサントスで鮮やかな個人技ゴール。2026年W杯代表入りをアピール。

伝説の背番号10、ネイマールはブラジル・セリエAの試合で、いまだ衰えぬスターの決定力を示した。サントスは7試合未勝利の危機にあったが、ネイマールは決定力とゲームメイクでチームを救い、連鎖を断った。

前半アディショナルタイムの先制点は、左から切り込み、ワンツーでDFをかわし、GKをかわしてファーへ流し込んだ、彼らしい一撃だった。このゴールが、彼が今もブラジルサッカーの中心的存在である理由を証明した。