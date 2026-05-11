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Santos v Bragantino - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Donny Afroni

翻訳者：

【動画】ネイマールがサントスで鮮やかな個人技ゴール。2026年W杯代表入りをアピール。

ネイマール
サントス
ワールドカップ
ブラジル
サントス 対 レッドブル・ブラガンティーノ
レッドブル・ブラガンティーノ
セリエA

ネイマール・ジュニアはサントスを率い、レッドブル・ブラガンチノを2－0で下し、ヴィラ・ベルミロが自分の庭であることを再証明した。背番号10は得点を挙げ、2026年ワールドカップのブラジル代表入りにまた一歩近づいた。

  • ネイマールが活躍し、サントスが待望の勝利。

    伝説の背番号10、ネイマールはブラジル・セリエAの試合で、いまだ衰えぬスターの決定力を示した。サントスは7試合未勝利の危機にあったが、ネイマールは決定力とゲームメイクでチームを救い、連鎖を断った。

    前半アディショナルタイムの先制点は、左から切り込み、ワンツーでDFをかわし、GKをかわしてファーへ流し込んだ、彼らしい一撃だった。このゴールが、彼が今もブラジルサッカーの中心的存在である理由を証明した。

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  • 2点目のゴールに大きく貢献した

    ネイマールの影響力は得点力にとどまらなかった。75分、セットプレーで味方と巧みに連携し、アドニス・フリアスに決定機を創出。フリアスが豪快に決めて2-0とした。

    ネイマールは82分にガブリエル・バルボサと交代するまで3本シュート、1本キーパス、7回前進ドリブル、6回地上でのボール奪取を記録し、攻守で躍動した。

  • FBL-WC-2022-MATCH58-CRO-BRAAFP

    アイドルにスタンディングオベーション

    その夜、選手とサポーターは感動を共有した。ネイマールが交代でピッチを去ると、スタジアム全体が立ち上がった。 これは2026年W杯代表入りを目指す34歳への明確な後押しだった。勝ち点3を得たサントスは、今後コリチーバとの2連戦やサン・ロレンソとの大陸対決など過密日程に挑む。