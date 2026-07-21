残念な夏を過ごしたネイマールがクラブに正式復帰。自身のインスタグラムにサントスでの練習動画を投稿し、ドリルに参加しDFをかわし、得意のフィニッシュでゴールを決めた。

クラブは彼の復帰を歓迎し、国際大会でのフラストレーションを国内での成功へ転換することを期待している。この迅速な復帰はサンタスにとって大きな後押しとなる。クラブは彼に前線を牽引してほしいと望み、国際舞台での波乱を経て体調を維持し続けることを願っている。



