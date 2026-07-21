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【動画】ネイマールがゴール！ 怪我で苦戦したW杯を終え、ブラジルのスターはすでにサントスで練習に復帰している。
サントスがネイマールの練習復帰を歓迎
残念な夏を過ごしたネイマールがクラブに正式復帰。自身のインスタグラムにサントスでの練習動画を投稿し、ドリルに参加しDFをかわし、得意のフィニッシュでゴールを決めた。
クラブは彼の復帰を歓迎し、国際大会でのフラストレーションを国内での成功へ転換することを期待している。この迅速な復帰はサンタスにとって大きな後押しとなる。クラブは彼に前線を牽引してほしいと望み、国際舞台での波乱を経て体調を維持し続けることを願っている。
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ワールドカップでの悔しい敗北と引退
この明るいトレーニング風景は、ネイマールが最近流した涙とは対照的だ。彼はワールドカップ16強でノルウェーに2-1で敗れた後、代表引退を発表した。
試合終盤にPKを決め、代表130試合目で通算80ゴール到達。ブラジル代表最多得点記録を更新した。それでも早期敗退は重く、試合後にこう語った。「頑張った。本当に頑張った。メットライフ・スタジアムで始まり、ここで終わった。もう終わりだ。」
国内での苦戦と重要な試合
サントスは国内リーグで苦戦しており、エースの活躍が急務だ。現在セリエAで15位。19試合で21ポイントしか取れていない。クラブは過密日程を迎える。まずはコパ・スダメリカーナ中間ラウンドでベネズエラ遠征を行い、ウニベルシダッド・セントラル・デ・ベネズエラと対戦する。
土曜にはホームで最下位シャペコエンセと対戦する。水曜に予定されていたサンパウロ戦は延期され、チームは第2戦に集中できる。
- Reprodução/CBF
焦点は国内事業の立て直しへ
代表を退いたネイマールは、 nowサントスのシーズンを救うために全力を注ぐ。彼は怪我を克服し、重要な試合に向けて準備を進めている。最新の練習映像が示すように、ネイマールは強い意欲でチームを上位へ導こうとしている。
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