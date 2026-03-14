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【動画】ニューカッスル戦を控えたチェルシーの円陣の真ん中に審判が巻き込まれる奇妙な瞬間
予期せぬ来客
この出来事は、ニューカッスル戦キックオフを控え、緊張が高まっていたまさにその瞬間に起きた。チェルシーの選手たちが集まってきた時、ティアニーはセンタースポットに陣取っていた。選手たちは彼を避けて通るどころか、彼の周囲にそのまま輪を作ったため、審判は意図せずして注目の的となってしまった。ティアニーは困惑した様子を見せたものの、プロとしての態度を崩さず、青いユニフォームの集団が散るのを待っていた。
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選手主導の伝統
チェルシーのリアム・ローゼニオール監督は、ここ数週間恒例となっていたこの特定の儀式が、ベンチ側発案ではないことを明らかにした。アストン・ヴィラ戦での勝利前にも同様の円陣が組まれたことを受け、監督は、チームとしての責任感を育むために、選手たちが自ら進んでこの団結の姿勢を示しているのだと説明した。
この習慣について、ロゼニオール監督は次のように語った。「いいえ、それは（私から）ではありません。アイデアは選手たちから出たものです。彼らが団結と一体感、そして闘志を示しているのが本当に気に入っています。それが必要だと考えています。戦術やシステムについて話し合う前に、まず互いのために走り、戦い合う意志を持った選手たちの集団が必要なのです。」
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脚光を浴びるティアニー
プレミアリーグのベテランであるポール・ティアニーは、これまでほぼあらゆる場面を経験してきたが、チームミーティングの主役を務めるのはおそらく初めてのことだった。この一幕は、重要な会議という本題に入る前の、和やかな息抜きとなった。ローゼニオール監督にとって、選手たちがこのような自主性を発揮していることは、ロッカールームの雰囲気が良好であることを示す好材料だ。
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