チェルシーのリアム・ローゼニオール監督は、ここ数週間恒例となっていたこの特定の儀式が、ベンチ側発案ではないことを明らかにした。アストン・ヴィラ戦での勝利前にも同様の円陣が組まれたことを受け、監督は、チームとしての責任感を育むために、選手たちが自ら進んでこの団結の姿勢を示しているのだと説明した。

この習慣について、ロゼニオール監督は次のように語った。「いいえ、それは（私から）ではありません。アイデアは選手たちから出たものです。彼らが団結と一体感、そして闘志を示しているのが本当に気に入っています。それが必要だと考えています。戦術やシステムについて話し合う前に、まず互いのために走り、戦い合う意志を持った選手たちの集団が必要なのです。」