マドリード行きのフライトに漂う熱気は、単なるファンと元監督の再会を超えたものだった。近い将来の再会が噂される中での出来事である。

米国代表監督は現在、オーストラリア、パラグアイ、そしてスロバキア、コソボ、トルコ、ルーマニアのいずれかと対戦する2026年ワールドカップ予選グループステージの指揮に集中しているが、最近ラジオガセタ・デ・ロス・デポルテスに対し、大会終了後に契約が満了した後は「あらゆる可能性にオープンだ」と語った。 2月には、前シーズンのヨーロッパリーグ優勝後もクラブの野心不足を批判。引退前にプレミアリーグとチャンピオンズリーグ制覇を望んでおり、その目標をワールドカップ優勝トロフィーよりも優先すると明かした。

ワールドカップ後にアメリカでの任期を終える彼に対し、今夏にイゴール・トゥドール監督の任期が終了した際には、いずれ指揮官の座に復帰してほしいとファンは期待している。しかし、現在リーグ16位のトッテナムが、その時点でまだプレミアリーグに残っているかどうかは不透明だ。