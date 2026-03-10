Getty Images Sport
動画：トッテナムサポーターがマウリシオ・ポチェッティーノ監督の名を呼ぶ 元クラブ対アトレティコ・マドリード戦観戦のため米国代表監督が搭乗したフライトで
『魔法』の詠唱が再び響く
54歳の彼が姿を見せた瞬間、機内の雰囲気はまるでテラスでのお祝いの場と化した。ファンたちはすぐに有名なチャント「彼は魔法使いだ、マウリシオ・ポチェッティーノ！」を歌い始めた。旅の間中、ファンたちは「戻ってきてほしい」「彼を家に連れて帰って」と生意気なチャントを歌い続け、その交流は終始熱気にあふれていた。
その後、パリ・サンジェルマンやトッテナムのライバルであるチェルシーで指揮を執ったにもかかわらず、このアルゼンチン人監督は、トッテナムファンから今なお愛され続けている。しかし、スパーズのファンは、元監督の再契約をめぐって厳しい競争に直面するかもしれない。最近の報道によると、ポチェッティーノ監督は、来シーズン、レアル・マドリードの監督に就任する最有力候補にも浮上している。
ノスタルジア以上のもの：帰還の兆し
マドリード行きのフライトに漂う熱気は、単なるファンと元監督の再会を超えたものだった。近い将来の再会が噂される中での出来事である。
米国代表監督は現在、オーストラリア、パラグアイ、そしてスロバキア、コソボ、トルコ、ルーマニアのいずれかと対戦する2026年ワールドカップ予選グループステージの指揮に集中しているが、最近ラジオガセタ・デ・ロス・デポルテスに対し、大会終了後に契約が満了した後は「あらゆる可能性にオープンだ」と語った。 2月には、前シーズンのヨーロッパリーグ優勝後もクラブの野心不足を批判。引退前にプレミアリーグとチャンピオンズリーグ制覇を望んでおり、その目標をワールドカップ優勝トロフィーよりも優先すると明かした。
ワールドカップ後にアメリカでの任期を終える彼に対し、今夏にイゴール・トゥドール監督の任期が終了した際には、いずれ指揮官の座に復帰してほしいとファンは期待している。しかし、現在リーグ16位のトッテナムが、その時点でまだプレミアリーグに残っているかどうかは不透明だ。
米国男子サッカー代表チームの道筋
ポチェッティーノは、このワールドカップサイクルの最終段階に差し掛かっている。彼はサイクルの途中から米国代表監督に就任し、自国開催のワールドカップへチームを導く使命を帯びていた。その大会が目前に迫っている。
米国代表は3月にポルトガルとベルギーとの親善試合を戦い、ポチェッティーノ監督は5月24日にワールドカップの最終メンバーを発表する。その後、6月12日のパラグアイ戦（グループリーグ初戦）を前に、セネガルとドイツとの親善試合を戦う予定だ。
