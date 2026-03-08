最新の挑発は、土曜日のリーグ1で優勝争いのライバルであるカーディフ・シティを2-0で下したリンカーン・シティのサポーターから発せられた。この結果、インプスは3部リーグの首位に立ち、自動昇格圏で10ポイントのリードを築いた。 SNSで拡散されている映像には、遠征したリンカーンサポーターが試合終了後も長く残り、リーグ1首位浮上を祝う様子が映っている。拡散された動画では、サポーターが「トッテナム・アウェイ、オーレ、オーレ」と大声で歌い、来季のリーグ対戦が現実味を帯びていることを嘲笑しているのが確認できる。
動画：トッテナムがプレミアリーグ降格の可能性を前に、リンカーン・シティのサポーターから嘲笑される
リンカーンがリーグ1首位に浮上
トッテナムの攻勢に苦戦するテュードル
トッテナムの監督人事は、サポーターの不安を和らげるには至っていない。先月トーマス・フランクの後任として短期契約で就任したイゴール・トゥドールだが、彼の登場は期待された反発を引き起こせなかった。
木曜日のクリスタル・パレス戦敗戦後、トゥドール監督はクラブ全体の方向性については防御的な姿勢を見せたものの、選手たちの努力を称賛した。彼は次のように述べた。「クラブについては話したくない。前向きでありたい。この試合の後、選手たちに何も言うことはできない。彼らは全てを捧げた。残念ながら、我々は細部にまで代償を払っている。 些細なことが命取りになる。あのレッドカードが些細なことだと言えるなら、常に何か言い訳は見つかる。現在抱える問題、今日のディフェンダー不足、サイドバックの不在——これらは既に認識している課題だ」
生存か破滅か、最後のカウントダウンプレミアリーグの残り試合がわずか9試合となった今、テュードル監督とチームに許される失敗の余地は完全に消え去った。スケジュールに息つく暇もなく、トッテナムは次節、王者リヴァプールとの重大な一戦に臨む。カーディフのスタンドでリンカーン・シティのサポーターが嬉々として予言していたような運命を避けるためには、今や1点1点が命綱となる。
