動画：トッテナムがプレミアリーグ降格の可能性を前に、リンカーン・シティのサポーターから嘲笑される

トッテナムの監督人事は、サポーターの不安を和らげるには至っていない。先月トーマス・フランクの後任として短期契約で就任したイゴール・トゥドールだが、彼の登場は期待された反発を引き起こせなかった。

木曜日のクリスタル・パレス戦敗戦後、トゥドール監督はクラブ全体の方向性については防御的な姿勢を見せたものの、選手たちの努力を称賛した。彼は次のように述べた。「クラブについては話したくない。前向きでありたい。この試合の後、選手たちに何も言うことはできない。彼らは全てを捧げた。残念ながら、我々は細部にまで代償を払っている。 些細なことが命取りになる。あのレッドカードが些細なことだと言えるなら、常に何か言い訳は見つかる。現在抱える問題、今日のディフェンダー不足、サイドバックの不在——これらは既に認識している課題だ」