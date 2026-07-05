AFP
翻訳者：
【動画】ドラム、トランペット、花火で騒音。メキシコサポーターが、ワールドカップ16強戦を控えたハリー・ケインやデクラン・ライスらイングランド代表の睡眠を妨害しようとした。
メキシコのサポーターがイングランドに眠れない夜を味合わせた。
イングランド代表はワールドカップベスト16でメキシコと対戦するが、日曜未明、宿泊先ホテルの外に集まった地元サポーターが太鼓やトランペット、花火で騒ぎ、準備が妨げられた。高地での試合に適応中のチームは、ノックアウトステージを控えて睡眠妨害を受けた形だ。
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- Getty Images Sport
トゥヘル監督、標高と外部からの妨げについて言及
試合前会見でトゥヘル監督は、サポーターがホテル前に集まる前から、自身も選手たちもメキシコシティの高地影響を感じていたと認めた。
「トレーニングをしなくても標高の影響は感じます」とトゥヘル監督は記者団に語った。「ホテルでは一日中軽い頭痛があり、前ほど眠れませんでしたが、対処できないレベルではありません。
選手たちも練習の最初の数分で感じたはずだが、時間がたつにつれてうまく対処できるようになった。身体的に順応するのは不可能だ。それでも私たちは試合の1日前に到着し、その影響を体験している。明日がすべて初めての経験にならないようにするためだ。」
さらにトゥヘルは「メキシコはホームでいつも序盤から強く、アグレッシブにくる。最初の15～20分が最も厳しいが、そこを乗り切れば今日はもう経験しているので、我々は良い状態にいられる」と語った。
- Getty Images
イングランドにはノックアウト戦が待ち受けている
イングランドはコンゴ民主共和国に2－1で勝ちベスト16に進んだ。次は今大会無失点のメキシコと対戦する。高地と敵地という不利が「スリー・ライオンズ」を待ち、準々決勝進出は厳しい戦いになりそうだ。
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