試合前会見でトゥヘル監督は、サポーターがホテル前に集まる前から、自身も選手たちもメキシコシティの高地影響を感じていたと認めた。

「トレーニングをしなくても標高の影響は感じます」とトゥヘル監督は記者団に語った。「ホテルでは一日中軽い頭痛があり、前ほど眠れませんでしたが、対処できないレベルではありません。

選手たちも練習の最初の数分で感じたはずだが、時間がたつにつれてうまく対処できるようになった。身体的に順応するのは不可能だ。それでも私たちは試合の1日前に到着し、その影響を体験している。明日がすべて初めての経験にならないようにするためだ。」

さらにトゥヘルは「メキシコはホームでいつも序盤から強く、アグレッシブにくる。最初の15～20分が最も厳しいが、そこを乗り切れば今日はもう経験しているので、我々は良い状態にいられる」と語った。