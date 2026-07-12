イングランドがノルウェーを2－1で下し、2026年W杯準決勝進出を決めた。マイアミの会場は最高潮の盛り上がりを見せた。インター・マイアミ共同オーナーで元イングランド代表のベッカムは、スタンドで祝福の渦の中、全米を包むカーニバル的な熱気の中で喜びを爆発させた。

51歳のベッカムはハードロック・スタジアムのスイート席で観戦し、試合終了のホイッスルが鳴ると拳を突き上げて喜んだ。その後、スタジアムにはオアシスの『ワンダーウォール』が流れた。 愛国心を示すことをためらわないベッカムは、息子ロメオと腕を組み、一緒に歌詞を大声で歌った。その間、妻ヴィクトリアは少し控えめ。勝利の喜びを分かち合ったが、歌はデビッドと子どもたちに任せていた。