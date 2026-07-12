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【動画】デビッド・ベッカムが息子たちと「ワンダーウォール」を熱唱。だが、元スパイス・ガールズのビクトリアはイングランドの勝利を祝うオアシスパーティーを欠席。
「スリー・ライオンズ」のレジェンドがマイアミのパーティーを楽しむ
イングランドがノルウェーを2－1で下し、2026年W杯準決勝進出を決めた。マイアミの会場は最高潮の盛り上がりを見せた。インター・マイアミ共同オーナーで元イングランド代表のベッカムは、スタンドで祝福の渦の中、全米を包むカーニバル的な熱気の中で喜びを爆発させた。
51歳のベッカムはハードロック・スタジアムのスイート席で観戦し、試合終了のホイッスルが鳴ると拳を突き上げて喜んだ。その後、スタジアムにはオアシスの『ワンダーウォール』が流れた。 愛国心を示すことをためらわないベッカムは、息子ロメオと腕を組み、一緒に歌詞を大声で歌った。その間、妻ヴィクトリアは少し控えめ。勝利の喜びを分かち合ったが、歌はデビッドと子どもたちに任せていた。
動画をご覧ください
スタンドでの家族団らん
準々決勝の激戦にはベッカム一家も駆けつけ、ロメオとクルーズはイングランド代表ユニフォームで「スリー・ライオンズ」を応援した。15歳のハーパーも歴史的勝利をその目で見た。家族は皆おしゃれで、デビッドはネイビーのスーツに同色のネクタイ、ビクトリアはゴールドのトップスとトレードマークのオーバーサイズサングラスを着けていた。
ベッカムは自身のインスタグラムに「マイアミでの素晴らしい夜。準決勝進出したチームを誇りに思う。家族で祝えとても特別だった。イングランド代表、ありがとう」と投稿した。
- Getty Images Sport
準決勝での対決が待ち受けている
水曜夜、両国が息をのむ大舞台が整った。イングランドはアトランタでリオネル・メッシ率いるアルゼンチンと歴史的な準決勝を迎える。これはすべてのファンが待ち望んだ一戦。前回王者と「サッカーの栄光を祖国に」と切望するイングランドが激突する。 1998年と2002年にアルゼンチンと対戦したベッカムは、1966年の栄光を目指す次世代の戦いを注視するだろう。
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