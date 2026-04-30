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Ben White Diego Simeone Arsenal Atletico Madrid 2025-26Getty/GOAL
Donny Afroni

翻訳者：

【動画】ディエゴ・シメオネ監督がベン・ホワイトを追いかけて背中を何度も叩く。エンブレムを踏んだという奇妙な噂も。

アーセナル
ベン・ホワイト
アトレティコ・マドリー 対 アーセナル
チャンピオンズ リーグ
ディエゴ・シメオネ
アトレティコ・マドリー

アトレティコ・マドリード対アーセナルの試合はピッチ上では慎重だった。しかし、真に火花を散らしたのは試合後だ。チャンピオンズリーグで1-1の引き分け後、ディエゴ・シメオネ監督はアーセナルのDFベン・ホワイトと激しい口論になった。シメオネは、メトロポリターノのピッチを去る際のホワイトの振る舞いに怒り、彼を追い詰めるように迫った。

  • シメオネ、エンブレムへの不敬に激怒

    準決勝第1戦後、トンネル内で緊張が頂点に達した。発端は、ホワイトがアトレティコの伝統に敬意を示さなかったとされたこと。試合後、選手たちがピッチを去る際、ホワイトはトンネル前に埋め込まれたクラブエンブレムを踏みつけたように見えた。この行為はスペインサッカーでは重大な侮辱とみなされる。

    これに怒ったアトレティコ選手がホワイトに詰め寄ったが、シメオネが自ら間に入った。トンネルに追いかけた監督は、ディフェンダーの背中を何度も叩いた。ホワイトは怒って振り返り、口論の末に2度突き飛ばされた。

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  • 暗黒の術を徹底解剖

    シメオネ監督とコーチ陣の振る舞いは観戦者から激しい批判を浴び、元レアル・マドリードのスター、スティーブ・マクマナマンはホームチームが作り出した敵対的な雰囲気を指摘した。アトレティコに長年付きまとう「汚い手口」は、タッチライン上でもトンネル内でもこの夜余すところなく示された。

    TNTスポーツの放送でマクマナマンはこう語った（『ミラー』紙が引用）。「スペインのディレクターが映さない場面もあったが、私たちは見ていた。彼自身とアシスタントコーチの審判への態度は最悪だった。だからこそ、人々はアトレティコの『ダークアーツ』を嫌うのだ。」

  • Atletico de Madrid v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    ハインツェへの挨拶の対照

    シメオネはホワイトには攻撃的だったが、アーセナル他の関係者には違っていた。試合前、同郷のコーチ・ハインツェと温かく抱擁を交わし、普段とは異なる一面を見せた。それでもロンドンでの第2戦も激戦必至だ。アーセナルはスペインの強豪が仕掛ける心理戦を乗り越えようとしている。

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