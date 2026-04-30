【動画】ディエゴ・シメオネ監督がベン・ホワイトを追いかけて背中を何度も叩く。エンブレムを踏んだという奇妙な噂も。

準決勝第1戦後、トンネル内で緊張が頂点に達した。発端は、ホワイトがアトレティコの伝統に敬意を示さなかったとされたこと。試合後、選手たちがピッチを去る際、ホワイトはトンネル前に埋め込まれたクラブエンブレムを踏みつけたように見えた。この行為はスペインサッカーでは重大な侮辱とみなされる。

これに怒ったアトレティコ選手がホワイトに詰め寄ったが、シメオネが自ら間に入った。トンネルに追いかけた監督は、ディフェンダーの背中を何度も叩いた。ホワイトは怒って振り返り、口論の末に2度突き飛ばされた。