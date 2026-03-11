Goal.com
動画：チャンピオンズリーグ・リバプール戦でガラタサライサポーターが故母を称える巨大ティフォにヴィクター・オシメンが涙

ビクター・オシメンは、火曜夜に行われたガラタサライ対リヴァプール戦（チャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦第1戦）を前に、感情を抑えきれなかった。 熱狂的なラムズ・パークでのキックオフ直前、ホームサポーターはナイジェリア人ストライカーと亡き母の肖像を描いた巨大で感動的なティフォを披露した。横断幕には「我々は家族であり、家族こそが全てだ」という力強いメッセージが添えられており、27歳のフォワードの心に深く響いた。

    チャンピオンズリーグのアンセムが鳴り響く中、オシメンはチームメイトのマリオ・レミナとガブリエル・サラの隣に並んで立ち、明らかに涙を浮かべていた。ミッドフィルダーのルーカス・トレイラがストライカーを慰める姿が見られ、その後オシメンは気持ちを落ち着かせてリバプール選手たちと握手を交わした。これは、移籍以来イスタンブールのクラブと信じられないほどの絆を築いてきたチームの象徴的存在であるフォワードに対する、シムボムの熱心なサポーターたちからの圧倒的な支援の表れだった。 オシメンはピッチ上ではプロフェッショナルな姿勢を貫き、マリオ・レミナへのアシストで決勝点を導き、トルコの強豪クラブにとって重要な1-0の勝利に貢献した。

    オシメンにとってこの追悼は深い個人的な意味を持っていた。彼は幼い頃に母を亡くしたトラウマについて以前語っている。ナイジェリア・ラゴスでの育ちと家族が直面した困難について、このストライカーはUEFAにこう語った。「母はごく若い年齢で亡くなりました。兄が村から電話をかけてきて、母が眠ったまま二度と目を覚まさなかったと告げたのです。母が逝った後、家族は本当に苦しい状況に置かれました。 父は毎日食事を確保するため、外に出て仕事を探さねばならなかった。サッカーこそが、私と家族が貧困から抜け出す唯一の脱出路だった」

    ガラタサライは今シーズンのチャンピオンズリーグでホームでリヴァプールを2度破っており、来週アンフィールドで行われる決勝トーナメント1回戦第2戦で好結果を得られると自信を持っている。しかしまずは今週末、トルコ・スーパーリーグでバシャクシェヒルと対戦し、首位を4ポイント差で守ることを目指す。

