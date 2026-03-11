動画：チャンピオンズリーグ・リバプール戦でガラタサライサポーターが故母を称える巨大ティフォにヴィクター・オシメンが涙

オシメンにとってこの追悼は深い個人的な意味を持っていた。彼は幼い頃に母を亡くしたトラウマについて以前語っている。ナイジェリア・ラゴスでの育ちと家族が直面した困難について、このストライカーはUEFAにこう語った。「母はごく若い年齢で亡くなりました。兄が村から電話をかけてきて、母が眠ったまま二度と目を覚まさなかったと告げたのです。母が逝った後、家族は本当に苦しい状況に置かれました。 父は毎日食事を確保するため、外に出て仕事を探さねばならなかった。サッカーこそが、私と家族が貧困から抜け出す唯一の脱出路だった」