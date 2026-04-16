レアル・マドリードはバイエルンに合計6-4で敗れ、チャンピオンズリーグを去った。終盤の判定に怒ったベリンガムらは、試合終了直後にスロベニア人主審ヴィンチッチに詰め寄った。 試合序盤に2得点を挙げたトルコの若手アルダ・ギュレルは、95分にマイケル・オリゼが決勝点を挙げた直後、激しい抗議をして一発退場となった。
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【動画】チャンピオンズリーグでバイエルン・ミュンヘンに敗れた試合後、レアル・マドリードの選手たちが審判に詰め寄った。ジュード・ベリンガムも加わった。
アリアンツ・アレーナでの大混乱
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カマヴィンガの突発的な行動
アウェイチームは、規律違反で自滅した。今シーズンも批判が続くエドゥアルド・カマヴィンガは62分に投入されたが、悪夢のような出場となった。 ジャマル・ムシアラへのファウルでイエローカードを受けたわずか8分後、彼は致命的なミスを犯した。バイエルンのMFヨシュア・キミッヒにボールを返却せず、時間稼ぎの反則で2枚目のイエローカードを受けたのだ。この自業自得の退場で、マドリードは試合の最も重要な局面を10人で戦うことになった。 数的優位を得たホームチームは終盤、ルイス・ディアスとオリゼのゴールで逆転した。
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マドリードのシーズンは台無しに
この敗戦の影響は大きく、審判報告書はUEFAが精査すると見られる。試合後の乱闘映像がなおも拡散する中、マドリードは欧州タイトル獲得の望みが絶たれた現実を受け入れるしかない。ベリンガムは依然としてチームの中心的存在だが、チャンピオンズリーグの大舞台で冷静さを保てなかった点には疑問の声が上がるだろう。