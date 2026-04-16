【動画】チャンピオンズリーグでバイエルン・ミュンヘンに敗れた試合後、レアル・マドリードの選手たちが審判に詰め寄った。ジュード・ベリンガムも加わった。

アウェイチームは、規律違反で自滅した。今シーズンも批判が続くエドゥアルド・カマヴィンガは62分に投入されたが、悪夢のような出場となった。 ジャマル・ムシアラへのファウルでイエローカードを受けたわずか8分後、彼は致命的なミスを犯した。バイエルンのMFヨシュア・キミッヒにボールを返却せず、時間稼ぎの反則で2枚目のイエローカードを受けたのだ。この自業自得の退場で、マドリードは試合の最も重要な局面を10人で戦うことになった。 数的優位を得たホームチームは終盤、ルイス・ディアスとオリゼのゴールで逆転した。