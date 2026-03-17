【動画】チェルシーのスター、エステヴァオが「ブラジル史上最高の選手」対「イングランドのレジェンド」の対決で、イングランド代表選手を誰一人として選べないと断言

中盤と前線でも同様の傾向が見られ、エステヴァオはブラジル代表への忠誠を貫いた。彼はスティーヴン・ジェラードよりもジコを、ポール・スコールズよりもカゼミーロを選んだ。より創造性豊かな選手となると、この若者は迷うことなくデビッド・ベッカムよりもロナウジーニョを選んだ。

比較はサッカー界の偉大な名選手たちへと及んだ。ウェイン・ルーニーとペレのどちらを選ぶかと尋ねられると、エステヴァオは「もちろんペレ」と答えた。最後に、前線ではハリー・ケインではなくロナウド・ナザリオを選び、ワールドカップ5回優勝国の選手たちによる完全制覇を成し遂げた。