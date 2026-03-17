ウィロー財団と共同で開催された「ロンドン・フットボール・アワード」の会場で、GOALが行った「これかあれか」という即答インタビューにおいて、エステヴァオはイングランドの偉大な選手たちとブラジル代表のレジェンドたちの間で選択を迫られた。チェルシーのエースはまず、ジョーダン・ピックフォードとアリソンのどちらを選ぶか問われた。この若き選手は迷うことなく、リヴァプールのゴールキーパーであるアリソンを選んだ。ディフェンス陣では、ゲイリー・ネヴィルよりカフーを、アシュリー・コールよりロベルト・カルロスをそれぞれ選んだ。
AFP
翻訳者：
【動画】チェルシーのスター、エステヴァオが「ブラジル史上最高の選手」対「イングランドのレジェンド」の対決で、イングランド代表選手を誰一人として選べないと断言
サンバの華麗さ対三獅子の粘り強さ
動画をご覧ください
チェルシーのレジェンド問題の回避
しかし、エステヴァオはチェルシーの2人のレジェンドのどちらを選ぶかという問いには、あえて答えを避けた。インタビュアーが「ジョン・テリーか、カルロス・アルベルトか？」と尋ねると、彼は顔を覆いながら笑い、「次はね」と答えた。ランパードとカカのどちらを選ぶか尋ねられた際も、彼は微笑んで「次はね、さあ」と言った。
サンバの巨匠たちへのオマージュ
中盤と前線でも同様の傾向が見られ、エステヴァオはブラジル代表への忠誠を貫いた。彼はスティーヴン・ジェラードよりもジコを、ポール・スコールズよりもカゼミーロを選んだ。より創造性豊かな選手となると、この若者は迷うことなくデビッド・ベッカムよりもロナウジーニョを選んだ。
比較はサッカー界の偉大な名選手たちへと及んだ。ウェイン・ルーニーとペレのどちらを選ぶかと尋ねられると、エステヴァオは「もちろんペレ」と答えた。最後に、前線ではハリー・ケインではなくロナウド・ナザリオを選び、ワールドカップ5回優勝国の選手たちによる完全制覇を成し遂げた。
広告