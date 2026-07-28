デリーは7月11日、2026-27シーズンいっぱいの期限付き移籍でチェルシーからスポルティングに加入した。若手MFはモナコとのプレシーズンマッチで後半から途中出場し、ピッチに入ってから10分以内にクラブ初ゴールを記録。GKフィリップ・コーンの守るゴールを見事なカーブシュートで破ると、デリーはパーマーの象徴的な「コールド」ポーズをまねて祝福した。
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動画：チェルシーからレンタル移籍中のジェシー・デリーがスポルティングCPで初ゴールとなるスーパーゴール コール・パーマーのセレブレーションも披露
レンタル移籍中の選手がモナコ戦で輝く
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若手が節目を振り返る
試合後、自身のSNSを更新したデリーは、ゴールへの喜びを示すとともに、エスタディオ・ジョゼ・アルヴァラーデでスポルティングを支える忠実なファンに心からの感謝を伝えた。デリーは「夢がかなったような気分だ。アルヴァラーデ、温かい歓迎をありがとう」と記した。
チェルシーからのレンタル移籍中である同選手の投稿には、すぐさま西ロンドンのチームメート数人が反応。コメント欄にはパルマー、モーガン・ロジャーズ、トレヴォ・チャロバー、シム・ムヒューカらの姿が見られた。
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デリーが先発の座を狙う
スポルティングは今月末、ノッティンガム・フォレスト戦でプレシーズンの日程を継続する。その後、ルイ・ボルジェス監督率いるチームは8月8日、エストレラ・ダ・アマドーラとのアウェー戦で2026-27シーズンのリーガ・ポルトガルを正式にスタートさせる。モナコ戦で見せたデリーの印象的な短時間出場は、レギュラーの先発枠獲得を目指す同選手にとって、コーチングスタッフに十分な手応えを与えるものとなった。
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