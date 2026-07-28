試合後、自身のSNSを更新したデリーは、ゴールへの喜びを示すとともに、エスタディオ・ジョゼ・アルヴァラーデでスポルティングを支える忠実なファンに心からの感謝を伝えた。デリーは「夢がかなったような気分だ。アルヴァラーデ、温かい歓迎をありがとう」と記した。

チェルシーからのレンタル移籍中である同選手の投稿には、すぐさま西ロンドンのチームメート数人が反応。コメント欄にはパルマー、モーガン・ロジャーズ、トレヴォ・チャロバー、シム・ムヒューカらの姿が見られた。