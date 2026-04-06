『フットボール・ファクトリー』のスターであるダイアーは、ヌノ・エスピリト・サント監督率いるチームがマテウス・フェルナンデスとアクセル・ディサシのゴールにより劇的な終盤の逆転劇を演じ、2-2の同点に追いついて延長戦に持ち込んだことで、上機嫌だった。 イースト・ロンドンの熱気が最高潮に達する中、ダイアーは、義理の息子ボーウェンと娘ダニの関係について歌った露骨なスタンドのチャントに合わせて歌っている姿が捉えられた。しかし、PK戦においてボーウェンの決定的なPKがセーブされ、最終的にリーズが勝ち上がる結果となったため、その夜は落胆のうちに幕を閉じた。
Getty
翻訳者：
【動画】ダニー・ダイアーが、娘のダニに関する下品なウェストハムのサポーターのチャントに加わった後、FAカップのリーズ戦でのPK戦敗退で、義理の息子ジャロッド・ボーウェンがPKを失敗する場面を目撃した
テラスでの騒動の後に訪れたPK戦の悲劇
動画をご覧ください
ダイアーが「謙虚な」ハマーズの主将を称賛
ダイアーは、ピッチ上のスポットライトから離れた場所でも、イングランド代表のボウエンと深く敬意を込めた親密な関係を築いている。48歳のダイアーは、ボウエンが現代サッカー界の有名人によくあるような浮かれた振る舞いを避けている点に言及し、その地に足のついた人柄への賞賛を度々口にしてきた。
以前、talkSPORTのインタビューで義理の息子の性格について語ったダイアーは、次のように述べた。「彼の謙虚さだ。『マッチ・オブ・ザ・デイ』なんて見ないんだ。サッカー選手は当然、テレビで自分のプレーを見ることはできないし、『マッチ・オブ・ザ・デイ』は週に一度しか放送されないから、彼も見るだろうと思っていたけど、見ないんだ。 彼がそれを見ないところが大好きだ。彼は自分のプレーをし、黙々と取り組んでいる。あまりそのことについて話すのが好きではないようだ。僕たちはめったにサッカーの話をしない。試合の後や前に、たまに彼にメッセージを送ることもある。時々無視されることもあるが、それも仕方ない。彼はただ自分のやるべきことをこなすだけだ。それが彼の好きなところだ。彼には、典型的なサッカー選手らしいところは何一つない。」
- Getty Images Sport
ウェストハムは降格争いの渦中にいる
現在、プレミアリーグで18位に低迷し、トッテナムに勝ち点1差で追うボウエンとウェストハムは、4月のウルブズ、クリスタル・パレス、エバートンとの重要な試合を皮切りに、運命を左右する7試合の連戦を控えており、早急に巻き返す必要がある。プレミアリーグ残留をかけたこの一触即発の戦いは、5月のブレントフォード、アーセナル、ニューカッスル、リーズとの厳しい連戦で幕を閉じる。