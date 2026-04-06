『フットボール・ファクトリー』のスターであるダイアーは、ヌノ・エスピリト・サント監督率いるチームがマテウス・フェルナンデスとアクセル・ディサシのゴールにより劇的な終盤の逆転劇を演じ、2-2の同点に追いついて延長戦に持ち込んだことで、上機嫌だった。 イースト・ロンドンの熱気が最高潮に達する中、ダイアーは、義理の息子ボーウェンと娘ダニの関係について歌った露骨なスタンドのチャントに合わせて歌っている姿が捉えられた。しかし、PK戦においてボーウェンの決定的なPKがセーブされ、最終的にリーズが勝ち上がる結果となったため、その夜は落胆のうちに幕を閉じた。