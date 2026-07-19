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【動画】スペインが16年ぶりのW杯初勝利。直後、アルゼンチンのスカローニ監督が乱闘を制止。

スペイン 対 アルゼンチン
スペイン
アルゼンチン
ワールドカップ
リオネル・スカローニ

スペイン対アルゼンチンのワールドカップ決勝は、試合終了のホイッスル直後に荒れた。優勝が決まったスペインに対し、アルゼンチン選手数名がピッチで詰め寄った。アルゼンチン代表のリオネル・スカローニ監督が小競り合いを仲裁し、事態を収拾した。

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    試合開始直後から激しい攻防が続いた。

    スペイン対アルゼンチンの決勝では、この日だけで約50回のファウルが記録された。アルゼンチンは4枚のイエローカードを受け、エンツォ・フェルナンデスは延長終了間際に退場した。荒々しいプレーが続き、エンターテイメント性は後退した。

    試合終了の笛が鳴ると、アルゼンチン選手数人が相手選手に詰め寄ったが、スカローニ監督が介入して事態の悪化を防いだ。

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  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    クリップをご覧ください

    試合終了直後、ピッチで乱闘が起きた。

    こちらは別の角度からの映像です。



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    イライラする理由

    アルゼンチンは攻撃的なサッカーを志向したが、スカローニ監督率いるチームは105分間シュート0本、120分間でわずか2本（いずれも枠外）と不発。スペインのペナルティエリア内でのボールタッチも8回にとどまった。

    一方、ラ・ロハはシュート20本（枠内12本）、ペナルティエリア内タッチ31回を記録した。

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  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    次は何が起こるのでしょうか？

    スペインは2010年以来となるワールドカップ初優勝で祝祭ムードだ。一方、アルゼンチンでは国民的英雄リオネル・メッシが代表でプレーを続けるかどうかが疑問視されている。