AFP
翻訳者：
【動画】スペインが16年ぶりのW杯初勝利。直後、アルゼンチンのスカローニ監督が乱闘を制止。
- AFP
試合開始直後から激しい攻防が続いた。
スペイン対アルゼンチンの決勝では、この日だけで約50回のファウルが記録された。アルゼンチンは4枚のイエローカードを受け、エンツォ・フェルナンデスは延長終了間際に退場した。荒々しいプレーが続き、エンターテイメント性は後退した。
試合終了の笛が鳴ると、アルゼンチン選手数人が相手選手に詰め寄ったが、スカローニ監督が介入して事態の悪化を防いだ。
- Getty Images Sport
クリップをご覧ください
試合終了直後、ピッチで乱闘が起きた。
こちらは別の角度からの映像です。
- AFP
イライラする理由
アルゼンチンは攻撃的なサッカーを志向したが、スカローニ監督率いるチームは105分間シュート0本、120分間でわずか2本（いずれも枠外）と不発。スペインのペナルティエリア内でのボールタッチも8回にとどまった。
一方、ラ・ロハはシュート20本（枠内12本）、ペナルティエリア内タッチ31回を記録した。
- Getty Images Sport
次は何が起こるのでしょうか？
スペインは2010年以来となるワールドカップ初優勝で祝祭ムードだ。一方、アルゼンチンでは国民的英雄リオネル・メッシが代表でプレーを続けるかどうかが疑問視されている。
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