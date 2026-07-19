スペイン対アルゼンチンの決勝では、この日だけで約50回のファウルが記録された。アルゼンチンは4枚のイエローカードを受け、エンツォ・フェルナンデスは延長終了間際に退場した。荒々しいプレーが続き、エンターテイメント性は後退した。

試合終了の笛が鳴ると、アルゼンチン選手数人が相手選手に詰め寄ったが、スカローニ監督が介入して事態の悪化を防いだ。