【動画】スペインが16年ぶりのW杯初勝利。アルゼンチンのスカローニ監督が乱闘を制止。

スペイン対アルゼンチンの決勝では、この日だけで約50回のファウルが発生。アルゼンチンは4枚のイエローカードを受け、エンツォ・フェルナンデスは後半アディショナルタイムに退場した。試合は終始フィジカル重視で、荒れた展開が続いた。

延長戦の末、フェラン・トーレスが決勝点をマークし、スペインが1－0で勝利した。試合終了のホイッスルが鳴るとアルゼンチン選手数名が相手選手に詰め寄ったが、スカローニ監督が介入し乱闘を未然に防いだ。