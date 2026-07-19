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【動画】スペインが16年ぶりのW杯初勝利。アルゼンチンのスカローニ監督が乱闘を制止。
- AFP
試合開始直後から激しい攻防が続いた
スペイン対アルゼンチンの決勝では、この日だけで約50回のファウルが発生。アルゼンチンは4枚のイエローカードを受け、エンツォ・フェルナンデスは後半アディショナルタイムに退場した。試合は終始フィジカル重視で、荒れた展開が続いた。
延長戦の末、フェラン・トーレスが決勝点をマークし、スペインが1－0で勝利した。試合終了のホイッスルが鳴るとアルゼンチン選手数名が相手選手に詰め寄ったが、スカローニ監督が介入し乱闘を未然に防いだ。
- Getty Images Sport
クリップをご覧ください
試合終了直後、ピッチで乱闘が起きた。
こちらは別の角度からの映像です。
- AFP
イライラする理由
アルゼンチンの攻撃的なサッカーは実を結ばなかった。105分間シュート0、120分間で2本とも枠外。スペインのペナルティエリア内でのボールタッチは8回だけだった。
一方、ラ・ロハはシュート20本（枠内12本）、相手ペナルティエリア内タッチ31回を記録した。
- Getty Images Sport
次は何が起こるのでしょうか？
スペインは2010年以来となるワールドカップ初優勝で祝祭ムードだ。一方、アルゼンチンではリオネル・メッシが代表でプレーを続けるかどうかが疑問視されている。
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