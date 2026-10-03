世界サッカー界でイブラヒモビッチほど注目を集める存在はそう多くなく、45歳の誕生日も例外ではなかった。高性能マシンへの愛で知られる元FWは、この日を記念してフェラーリF80を購入した。今回の最新コレクション追加は、節目のたびに希少かつ高額なスーパーカーで祝うという、このスウェーデン人にとって長年の伝統を引き継ぐものだ。SNS上ではファンもすぐさま反応し、「ズラタンがフェラーリを運転しているのではなく、フェラーリがズラタンを運転している」と冗談交じりに語る声も上がった。

伝説的な地位を確立している一方で、イブラヒモビッチの現在の役職は、ミランを支えるロッソネリのファンの間で時折混乱の種にもなっている。多くの人がクラブ幹部と見なしているが、彼の正式な肩書はレッドバード・キャピタルおよびジェリー・カルディナーレのシニアアドバイザーである。この違いは重要だ。ズラタンは、ミラノでの日々の業務のみに焦点を当てる従来型の取締役ではなく、オーナーグループのためのスーパーコンサルタントとして活動しているからである。彼はカルディナーレの信頼厚い側近であり、米国の投資家と複雑な欧州サッカー界をつなぐ橋渡し役を担っている。



