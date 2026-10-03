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動画：ズラタン・イブラヒモビッチ、45歳の誕生日を新型フェラーリF80を自分に贈って祝福 ACミランでの役割も継続へ
ミランの象徴へ贈る豪華なプレゼント
世界サッカー界でイブラヒモビッチほど注目を集める存在はそう多くなく、45歳の誕生日も例外ではなかった。高性能マシンへの愛で知られる元FWは、この日を記念してフェラーリF80を購入した。今回の最新コレクション追加は、節目のたびに希少かつ高額なスーパーカーで祝うという、このスウェーデン人にとって長年の伝統を引き継ぐものだ。SNS上ではファンもすぐさま反応し、「ズラタンがフェラーリを運転しているのではなく、フェラーリがズラタンを運転している」と冗談交じりに語る声も上がった。
伝説的な地位を確立している一方で、イブラヒモビッチの現在の役職は、ミランを支えるロッソネリのファンの間で時折混乱の種にもなっている。多くの人がクラブ幹部と見なしているが、彼の正式な肩書はレッドバード・キャピタルおよびジェリー・カルディナーレのシニアアドバイザーである。この違いは重要だ。ズラタンは、ミラノでの日々の業務のみに焦点を当てる従来型の取締役ではなく、オーナーグループのためのスーパーコンサルタントとして活動しているからである。彼はカルディナーレの信頼厚い側近であり、米国の投資家と複雑な欧州サッカー界をつなぐ橋渡し役を担っている。
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責務と影響力のバランス
イブラヒモビッチのクラブへの関与は、現場運営というより戦略面にとどまっている。監督やスポーツディレクターの選定を含むハイレベルな意思決定では重要な役割を果たしてきた一方で、指導スタッフの自主性に干渉することはほとんどない。例えば最近では、ベンフィカとの重要な一戦を前に、6カ月ぶりにミラネッロのトレーニング場へ姿を見せた。このような距離を置くアプローチによって、『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』が伝えたように、ルベン・アモリムのような人物は、イブラヒモビッチの強烈な個性による重圧を日常的に感じることなくチームを率いることができる。
ただ、その影響力はミラネッロの枠をはるかに超えている。イブラヒモビッチは今なお世界のサッカー界で大きな発言力を持つ存在であり、この競技を巡る大きな議論についてもしばしば見解を示している。最近のメディア対応では、元バルセロナの同選手が古巣の動向を今も注意深く見守っていることを示した。今季の予想を問われると、ハンジ・フリックの下でバルセロナがラ・リーガ優勝とチャンピオンズリーグ制覇の両方を成し遂げると強く支持した。
- AFP
築かれつつあるレガシー
46歳を迎えても、イブラヒモビッチに減速や、自身の独自のフットボール観を変える気配はない。カルディナーレとの取り決めは、現在の彼のプロフェッショナルな人生の礎であり続けており、「ズラタンでいる」自由を与えながら、欧州屈指の歴史を誇るクラブの発展にも貢献することを可能にしている。彼は引き続き、大陸のフットボールが持つ機微をオーナー側に説明し、クラブのスポーツプロジェクトが財務目標と足並みをそろえるよう努めている。
結局のところ、ミランの「透明人間」は決してそうではない。新たなフェラーリF80を購入する時も、あるいは陰からミランの戦術的な方向性に影響を与える時も、イブラヒモビッチは依然としてイタリアサッカー界で最も人を引きつける存在であり続けている。彼の誕生日は、引退したアスリートとして、そしてスポーツビジネス界で力を増しつつある実力者として、今なお続くその影響力を改めて思い起こさせるものだ。
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