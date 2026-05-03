動画：シェフィールド・ユナイテッドのサポーターが、プレミアリーグ降格目前のトッテナムを容赦ない歌でからかう。

シェフィールド・ユナイテッドはシーズンを13位で終えた。9月にワイルダー監督が復帰してからの過渡期だったことを考えれば、順当な結果だ。プライド・パークではキャノンやペックのゴールなど、実力を示す場面もあった。しかし監督は休養期間中に「ブレードス」がフィジカルとメンタルの2つを強化すべきだと指摘した。

「やるべきことは明確で、その実現に向けて順調だ。この先、チームはさらに成長し、来季の終盤には今日のダービー・カウンティ戦のような試合を戦えるようになっているだろう」と語った。