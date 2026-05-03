シェフィールド・ユナイテッドはトーマス・キャノンとシディ・ペックの得点でダービー・カウンティに2-1勝利し、シーズンを終えた。一方、ピッチ外では同クラブのサポーターがトッテナムを挑発する動画がネット上で拡散された。プレミアリーグで降格危機にあるスパーズに対し、ファンは「一緒に降格だ」と歌い、北ロンドンの巨人をからかった。 歌詞は「俺たちはトッテナムに行くぞ、お前らも一緒だ！」で、来季チャンピオンシップで対戦する日を楽しみにしている様子だった。
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動画：シェフィールド・ユナイテッドのサポーターが、プレミアリーグ降格目前のトッテナムを容赦ない歌でからかう。
ブレードスのファンが不振のトッテナムを標的にしている
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両クラブのシーズン最終戦
この結果、シェフィールド・ユナイテッドは勝ち点60でシーズンを終え、順位は中位ながら来季は昇格争いに期待できる。一方、好調だったダービーは最終戦でホームのリードを守れずプレーオフ圏を逃し、悔しいシーズンとなった。
クリス・ワイルダー監督と選手たちはピッチでの祝賀を控えめにしました。ワイルダー監督は満員の観客について「選手たちに言った。ファンは全国を駆け回り、厳しいシーズンを過ごした。彼らこそ祝福に値する」とBBCスポーツに語りました。
「60ポイントというまずまずの勝ち点でシーズンを乗り切った。再任時は最下位だったが脱出し、さらに順位を上げる目標も達成した」
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来シーズンに向けては一貫性が鍵となる
シェフィールド・ユナイテッドはシーズンを13位で終えた。9月にワイルダー監督が復帰してからの過渡期だったことを考えれば、順当な結果だ。プライド・パークではキャノンやペックのゴールなど、実力を示す場面もあった。しかし監督は休養期間中に「ブレードス」がフィジカルとメンタルの2つを強化すべきだと指摘した。
「やるべきことは明確で、その実現に向けて順調だ。この先、チームはさらに成長し、来季の終盤には今日のダービー・カウンティ戦のような試合を戦えるようになっているだろう」と語った。