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動画：ジョゼ・モウリーニョにスプリンクラー！ レアル・マドリー指揮官が、バルセロナ戦でのインテルの勝利をめぐる笑えるオマージュとして、なぜ奇妙な贈り物を渡されたのか
スペシャル・ワンへの奇妙な贈り物
ソーシャルメディア上で瞬く間に拡散した場面で、モウリーニョはバルデベバスで行われた試合前記者会見の最中、園芸用具を手にしている姿を見せた。レアル・マドリーの指揮官は、古巣インテルとの注目のチャンピオンズリーグ初戦を前に報道陣の取材に応じていたが、その際にイタリア人ジャーナリストのタンクレディ・パルメリがサプライズを持って近づいた。
その品は、何も知らない人が見れば唐突に映るかもしれない。しかし実際には、モウリーニョとレアル・マドリー最大のライバルであるバルセロナの間にある因縁の歴史を意図的かつ非常にユーモラスに示したものだった。
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- AFP
カンプ・ノウの混乱の記憶
その贈り物は、2010年のチャンピオンズリーグ準決勝第2戦、カンプ・ノウでの一戦を直接的に参照したものだった。サン・シーロで行われた第1戦で3-1の快勝を収めていたモウリーニョ率いるインテルは、第2戦で守備の粘りを示す見事な戦いぶりを披露し、バルセロナを退けて勝ち上がった。10人で戦いながらその試合には0-1で敗れたものの、イタリアの強豪は2試合合計3-2で突破し、ペップ・グアルディオラの大会連覇の望みを事実上絶った。
試合終了の笛が鳴ると、歓喜に沸くモウリーニョはピッチへ駆け込み、選手たちや駆けつけたサポーターとともに有名な祝福の場面を演じた。必死かつ広く批判を浴びた形で祝福を早々に終わらせようとしたカンプ・ノウのグラウンドスタッフは、自動スプリンクラーを作動させた。しかし、この策は裏目に出た。水が周囲に降り注ぐ中でもモウリーニョは祝い続け、サッカー史に残る最も象徴的な場面のひとつが生まれた。
- Getty Images Sport
冷徹な対応を要求
レアル・マドリーは、国内でのレアル・ベティス戦で失望の残る結果に終わった後、欧州の舞台に臨む。モウリーニョは、選手たちが良いパフォーマンスを目に見える結果へとつなげることを望んでいると強調した。「私は［明日］勝ちたい。良いプレーをしたいとは言えるが、レアル・ベティス戦のように良いプレーをして、その後に負けることは望んでいない」とモウリーニョは述べた。
結果を出すことへのプレッシャーは高まっている。とりわけレアル・マドリーは過去2シーズン、この大会で終盤まで勝ち進めなかったからだ。モウリーニョは、主要タイトルを再びトロフィールームに持ち帰るためにクラブへ戻ってきた以上、クラブの欧州での威光を取り戻すことを決意している。最後にこう締めくくった。「我々は8試合を戦う段階にあり、目標は［次のフェーズへ］突破することだ。私はこの1試合だけに集中したい」
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