その贈り物は、2010年のチャンピオンズリーグ準決勝第2戦、カンプ・ノウでの一戦を直接的に参照したものだった。サン・シーロで行われた第1戦で3-1の快勝を収めていたモウリーニョ率いるインテルは、第2戦で守備の粘りを示す見事な戦いぶりを披露し、バルセロナを退けて勝ち上がった。10人で戦いながらその試合には0-1で敗れたものの、イタリアの強豪は2試合合計3-2で突破し、ペップ・グアルディオラの大会連覇の望みを事実上絶った。

試合終了の笛が鳴ると、歓喜に沸くモウリーニョはピッチへ駆け込み、選手たちや駆けつけたサポーターとともに有名な祝福の場面を演じた。必死かつ広く批判を浴びた形で祝福を早々に終わらせようとしたカンプ・ノウのグラウンドスタッフは、自動スプリンクラーを作動させた。しかし、この策は裏目に出た。水が周囲に降り注ぐ中でもモウリーニョは祝い続け、サッカー史に残る最も象徴的な場面のひとつが生まれた。



