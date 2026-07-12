Getty
翻訳者：
【動画】ジュード・ベリンガムに怪我の懸念？ イングランド代表のスーパースターが、手術で治ったはずの長年の問題について語る様子がカメラに捉えられた
スリー・ライオンズに警鐘が鳴る
ハードロック・スタジアムでのワールドカップ準々決勝。イングランドサポーターが不安を覚えたのは、ベリンガムが激しいタックルを受けた直後の場面だった。彼は顔をしかめ、左肩を押さえた。医療スタッフはベンチからその様子を注視した。
30分の水分補給休憩中、トゥヘル監督らが戦術指示に追われる一方で、ベリンガムはチームのフィジオと話し、肩関節を指さした。試合後のインタビュー直前にも、彼は再び肩に触れていた。
動画をご覧ください
痛みに耐えながらプレーし続けてきた歴史
イングランド代表の選手は、肩の怪我への対応を後悔していた。夏の手術前、重要な試合に出場するため長期間痛みに耐えてプレーしたと明かした。再負傷への不安が最高のパフォーマンスを妨げていたとも語った。
「肩のけがは他の部位にも影響した。痛みは大きくなかったが、『また脱臼するかもしれない』という不安があり、最高のプレーができなかった。昨年は勝利を当然と思ってはいけないと痛感した。今は体調が戻り、本来のレベルに戻れる」と彼は語った。
- AFP
アトランタではアルゼンチンとメッシが待ち受ける
「スリー・ライオンズ」の栄光への道は依然として厳しい。準決勝ではアトランタでリオネル・メッシ率いるアルゼンチンと対戦する。 医療スタッフは、39歳のメッシと対戦できるようベリンガムが万全のコンディションになるよう、24時間体制で対応することになる。イングランド代表での12得点のうち9得点を主要大会で挙げているベリンガムは、トゥヘル監督にとって紛れもなく「あらゆる局面で頼れる男」である。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。