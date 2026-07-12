【動画】ジュード・ベリンガムに怪我の懸念？ イングランド代表のスーパースターが、手術で治ったはずの長年の問題について語る様子がカメラに捉えられた

ハードロック・スタジアムでのワールドカップ準々決勝。イングランドサポーターが不安を覚えたのは、ベリンガムが激しいタックルを受けた直後の場面だった。彼は顔をしかめ、左肩を押さえた。医療スタッフはベンチからその様子を注視した。

30分の水分補給休憩中、トゥヘル監督らが戦術指示に追われる一方で、ベリンガムはチームのフィジオと話し、肩関節を指さした。試合後のインタビュー直前にも、彼は再び肩に触れていた。