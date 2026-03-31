【動画】ジャーメイン・デフォーが、プレミアリーグ歴代最多得点者に関する知識を披露。「上か下か」ゲームでフランク・ランパードの正確な通算得点を鮮やかに言い当てた。

試合が進むにつれ、この決定力抜群のストライカーは驚異的な連勝記録を伸ばし続けた。彼は、レスター・シティの英雄ジェイミー・バーディやマンチェスター・ユナイテッドのレジェンド、テディ・シェリンガムが、歴史的なランキングにおいて自分より下位にいることを正確に見抜いた。インタビューのハイライトは、インタビュアーがチェルシーのレジェンド、ランパードの名を挙げたときだった。デフォーは一瞬の躊躇もなく、自信満々にこう断言した。「上だ、177位だ」 彼は、ニューカッスル・ユナイテッドのアイコンであるコールがその栄誉あるリストの上位に位置していることを正しく指摘し、記録を熟知していることを証明して、この素晴らしいセグメントを締めくくった。







