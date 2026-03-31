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【動画】ジャーメイン・デフォーが、プレミアリーグ歴代最多得点者に関する知識を披露。「上か下か」ゲームでフランク・ランパードの正確な通算得点を鮮やかに言い当てた。
デフォーは高い位置か低い位置でプレーする
ウィロー財団が協賛する「ロンドン・フットボール・アワード」の会場でGOALの取材に応じたデフォーは、難解なプレミアリーグのクイズに挑戦した。 同大会で162ゴールという驚異的な記録を誇る元イングランド代表のデフォーは、数々のレジェンドたちが自身の通算得点より多いか少ないかを当てるよう求められた。オーウェンについて尋ねられると、このストライカーは即座に「150、自分より少ない」と答えた。続いてロビン・ファン・ペルシーについても、自分より得点が少ないことを正しく見抜いた。しかし、ファウラーの名前が挙がると、彼は「163、自分より1つ多い」と述べ、驚異的な正確さを示した。
ランパードの指摘は的を射ている
試合が進むにつれ、この決定力抜群のストライカーは驚異的な連勝記録を伸ばし続けた。彼は、レスター・シティの英雄ジェイミー・バーディやマンチェスター・ユナイテッドのレジェンド、テディ・シェリンガムが、歴史的なランキングにおいて自分より下位にいることを正確に見抜いた。インタビューのハイライトは、インタビュアーがチェルシーのレジェンド、ランパードの名を挙げたときだった。デフォーは一瞬の躊躇もなく、自信満々にこう断言した。「上だ、177位だ」 彼は、ニューカッスル・ユナイテッドのアイコンであるコールがその栄誉あるリストの上位に位置していることを正しく指摘し、記録を熟知していることを証明して、この素晴らしいセグメントを締めくくった。
伝説的な得点王としてのキャリア
デフォーは、ダイナミックなキャリアを通じて卓越した得点感覚で知られる名ストライカーである。トッテナム・ホットスパーで最大の功績を残し、363試合に出場して143ゴールを挙げ、2008年にはイングランドリーグカップを制覇した。そのキャリアには、ウェストハム、サンダーランド、ポーツマス、ボーンマス、トロントでの活躍も含まれている。 キャリアの後半、デフォーはレンジャーズに移籍してその衰え知らぬ実力を示し、74試合で32ゴールを挙げ、2020/2021シーズンにはスコットランドリーグ優勝を果たした。その後、サンダーランドに復帰し、2022年に現役を引退した。
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プレミアリーグのトップチーム
プレミアリーグの歴史全体を見渡すと、デフォーは162ゴールを記録し、歴代得点ランキングのトップ10に堂々と名を連ねている。アラン・シアラーが260ゴールという他を圧倒する記録で首位を独走し、ハリー・ケインが213ゴール、ウェイン・ルーニーが208ゴールでその後に続いている。 モハメド・サラーは現在、191ゴールを挙げて現役選手中最多得点者となっており、すでに187ゴールのコールや184ゴールのセルヒオ・アグエロを上回っている。ランパードが177ゴール、ティエリ・アンリが175ゴール、ファウラーが163ゴールと続き、このリストはイングランドにおける攻撃陣の偉大さの頂点を象徴している。