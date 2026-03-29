Getty/GOAL
翻訳者：
【動画】ジェラール・ピケ、サッカー界で最も勤勉な選手としてクリスティアーノ・ロナウドをリオネル・メッシより上位に挙げる
楽屋からの決定的な眺め
『The Late Run』のインタビューに応じた元スペイン代表のピケは、この2人について独自の視点で語った。マンチェスター・ユナイテッドでロナウドと、その後バルセロナが数々のタイトルを総なめにした黄金期にメッシと、それぞれを間近で見てきたこの元ディフェンダーは、この2人のアイコンを分かつ違いについて詳細に分析した。
動画をご覧ください
- AFP
「機械」対「純粋な才能」
「僕にとって、メッシは世界一だ。これほどの才能を持つ選手は他に見たことがない。だが、クリスティアーノは確かに、毎日とてつもない努力を重ねる『マシン』だった」とピケは語った。「仕事への取り組み方という点では、彼ほど入念に準備する選手は他にいない。彼は最高になりたいと願っていた。しかし、才能という点では、メッシの方が上だ。 私はメッシを世界最高の選手と位置づけ、クリスティアーノはごくわずかな差で2位だ。彼らは史上最高の選手たちだ」
バルサのユース時代におけるメッシの圧倒的な存在感
バルサの育成組織での成長期を振り返り、ピケはユース時代、メッシがもたらした圧倒的な破壊力を語った。「僕が13歳の時に彼とプレーし始めたんだけど、彼は本当に凄かった。 試合は15対0、20対0で勝つことがよくあったし、彼はたくさんのゴールを決めていた」と彼は回想した。「彼はとても背が低かったから、体格について疑問の声が上がっていた。強靭で高い技術を持っていたロナウドとは違ってね。彼はストライカーではなく、ウイングとしてプレーすることも多かった。キャリアを通じて、自分がより大きなインパクトを与え、多くのゴールを決められるポジションを彼は理解していたんだ。」
- Getty Images/GOAL
メッシとロナウドの今後はどうなるのか？
輝かしいキャリアも終盤を迎えつつあるが、両レジェンドはいまだ歴史的な偉業達成を目指している。41歳となったロナウドは、現役引退前に通算1,000ゴールを達成すべく、たゆまぬ挑戦を続けている。 一方、38歳のメッシはメジャーリーグサッカー（MLS）でファンを魅了し続けており、インテル・マイアミは彼の魔法のような存在感に支えられている。しかし、両スターは今度のワールドカップに全精力を注いでいる。アルゼンチンの巨匠が自国の栄光ある世界王座の防衛を望む一方で、ポルトガルのライバルは、これまで手に入れることができなかった唯一の主要大会制覇に執念を燃やし、ポルトガル史上初のワールドカップ優勝を目指している。