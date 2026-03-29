【動画】ジェラール・ピケ、サッカー界で最も勤勉な選手としてクリスティアーノ・ロナウドをリオネル・メッシより上位に挙げる

バルサの育成組織での成長期を振り返り、ピケはユース時代、メッシがもたらした圧倒的な破壊力を語った。「僕が13歳の時に彼とプレーし始めたんだけど、彼は本当に凄かった。 試合は15対0、20対0で勝つことがよくあったし、彼はたくさんのゴールを決めていた」と彼は回想した。「彼はとても背が低かったから、体格について疑問の声が上がっていた。強靭で高い技術を持っていたロナウドとは違ってね。彼はストライカーではなく、ウイングとしてプレーすることも多かった。キャリアを通じて、自分がより大きなインパクトを与え、多くのゴールを決められるポジションを彼は理解していたんだ。」