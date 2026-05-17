【動画】サントスがコルティバに大敗した試合で、ネイマールが誤って交代させられ激怒

ヴィラ・ベルミロでホームのサントスはタッチライン付近の混乱が響き、コリチバに完敗。ブレノ・ロペスがオープンプレーで2得点し、さらにPKを獲得。これをジョズエが決め、前半で0－3となった。 後半にはルアン・ペレスが顔面にボールを受けて救急車で搬送され、直後にウインガーのアルバロ・バレアルが退場。10人となったホームチームに反撃はなかった。