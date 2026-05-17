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【動画】サントスがコルティバに大敗した試合で、ネイマールが誤って交代させられ激怒
- AFP
セリエAの試合で起きた奇妙な出来事
ESPNによると、ネイマールが右ふくらはぎの治療を受けていたブラジル・セリエAの試合の後半、交代トラブルが発生した。 サントスベンチは背番号31エスコバル交代のため主審に交代用紙を渡したが、第4審判が誤ってネイマール（10）のボードを掲げた。ネイマールは気付かずプレーを続行。ロビーニョ・ジュニアがすでに投入されているのを見て、初めて交代が成立したことに気付いた。
カメラが捉えた混沌
そのフォワードは事態を悟ると、怒りを爆発させた。ネイマールとベンチはザノヴェッリに判定撤回を訴えたが、ピッチの反対側では試合が通常通り続いていた。 状況を認めないネイマールは交代用紙を掴み、カメラに「31」と表示して第4審判に怒声を浴びせた。
ホームチームにとっては惨めな午後となった
ヴィラ・ベルミロでホームのサントスはタッチライン付近の混乱が響き、コリチバに完敗。ブレノ・ロペスがオープンプレーで2得点し、さらにPKを獲得。これをジョズエが決め、前半で0－3となった。 後半にはルアン・ペレスが顔面にボールを受けて救急車で搬送され、直後にウインガーのアルバロ・バレアルが退場。10人となったホームチームに反撃はなかった。
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ネイマールとサントスの今後はどうなるのか？
サントスはセリエAで勝ち点18の16位と低迷。水曜日のサン・ロレンソ戦へ急ぎ立て直さなければならない。一方、ネイマールは暴言が響かないことを祈りつつ、月曜に発表されるW杯ブラジル代表に選ばれるか固唾を呑んで見守る。