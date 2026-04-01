【動画】サウジ・プロリーグ復帰を控えたアル・ナスの練習で、クリスティアーノ・ロナウドが見事なヒールキックを決める

アル・ナスルがシーズン終盤戦においてサウジ・プロリーグの首位を固めようとする中、このベテランストライカーが完全なコンディションを取り戻したのは、まさに重要な局面でのことだ。 今週金曜日のアル・ナジマ戦に勝利すれば、リヤドの巨人は首位を確固たるものとし、タイトル争いのライバルであるアル・ヒラルやアル・アハリを含む執拗な追撃集団をしっかりと引き離すことになるだろう。ロナウドはアル・ナスルの最前線を牽引すると見られている。