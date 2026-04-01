ロナウドは、代表戦期間中に離脱を余儀なくされた太ももの怪我から回復し、アル・ナスの練習に完全復帰した。41歳の彼は、火曜日の練習を何の制限もなくこなすことで、コンディションへの懸念を払拭した。復帰を祝うかのように、この伝説的フォワードは練習中に大胆なヒールキックでゴールを決め、その映像がSNSで話題を呼んだ。
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【動画】サウジ・プロリーグ復帰を控えたアル・ナスの練習で、クリスティアーノ・ロナウドが見事なヒールキックを決める
リヤドで華々しく復帰
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アル・ナスルのタイトル争いにおける重要な一戦
アル・ナスルがシーズン終盤戦においてサウジ・プロリーグの首位を固めようとする中、このベテランストライカーが完全なコンディションを取り戻したのは、まさに重要な局面でのことだ。 今週金曜日のアル・ナジマ戦に勝利すれば、リヤドの巨人は首位を確固たるものとし、タイトル争いのライバルであるアル・ヒラルやアル・アハリを含む執拗な追撃集団をしっかりと引き離すことになるだろう。ロナウドはアル・ナスルの最前線を牽引すると見られている。
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2026年ワールドカップに注目
クラブでの当面の目標に加え、この伝説的なストライカーは、2026年のワールドカップでポルトガル代表として最高のコンディションで臨めるよう、身体への負荷を綿密に管理している。回復とトレーニング計画に対するこの周到なアプローチは、国内リーグでの活躍と、北米での大会でポルトガル代表を率いるために必要な持久力とのバランスを図ることを目的としている。