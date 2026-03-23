【動画】「ゲイリー・ネヴィルはクソ野郎だ！」――カラバオ・カップ決勝、ウェンブリーのスタンドから罵詈雑言が浴びせられる中、マンチェスター・ユナイテッドのレジェンドがシティのファンを制止

試合前の大きな話題の一つは、アーセナルのミケル・アルテタ監督が、プレミアリーグやチャンピオンズリーグのレギュラーであるダビド・ラヤではなく、ケパ・アリサバラガをゴールキーパーとして起用した決断だった。ケパは結局、致命的なミスを犯してしまい、オライリーに先制点をヘディングで許し、その数分後には2点目も献上することになった。

このスペイン人GKはボールを保持している際にプレーのペースを落としていたが、ネヴィルはこれを「ナンセンスだ」と評し、後にこう皮肉った。「GKは35秒もボールに足を乗せ続けるのをやめるべきだ。それは相手に『自分たちに集中力がない』と告げているようなものだ。

「アーセナルは自陣の6ヤードボックス内でこうしたプレーをして試合を落とした。シティを鼓舞しているに等しい。

「こういう試合では、互いにシグナルを送っているようなものだ。シティは『相手は後半、それほどやる気がないようだ。我々が攻め込むべきだ』と考えているだろう。」