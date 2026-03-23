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【動画】「ゲイリー・ネヴィルはクソ野郎だ！」――カラバオ・カップ決勝、ウェンブリーのスタンドから罵詈雑言が浴びせられる中、マンチェスター・ユナイテッドのレジェンドがシティのファンを制止
カラバオ・カップ決勝でネヴィルがファンから標的にされる
ネヴィルはウェンブリーに足を運び、カラバオ・カップ決勝でマンチェスター・シティがアーセナルに2-0で勝利した試合の解説を担当した。地元出身のヒーロー、オライリーが2得点を挙げ、ペップ・グアルディオラ監督率いるチームに勝利をもたらし、アーセナルのタイトル獲得からの遠ざかりをさらに長引かせた。
しかし、試合終了時にシティのファンが祝賀ムードに浸る中、あるサポーターの行動は度を越していた。「赤いクソ野郎」や「クソ野郎」と罵られたネヴィルは、指を唇に当てて「シーッ」と制するジェスチャーを見せた後、「お前のクラブはどこだ？ お前のチームはどこだ？」と問われた。 元右サイドバックのネヴィルがこれに対し言葉を返すと、そのサポーターは狂ったように笑い出し、ネヴィルは解説者のピーター・ドルーリーの隣に戻って席に着いた。
動画をご覧ください
警告：以下の動画には過激な汚い言葉が含まれています。
ネヴィル、ケパの起用を巡りアルテタを批判
試合前の大きな話題の一つは、アーセナルのミケル・アルテタ監督が、プレミアリーグやチャンピオンズリーグのレギュラーであるダビド・ラヤではなく、ケパ・アリサバラガをゴールキーパーとして起用した決断だった。ケパは結局、致命的なミスを犯してしまい、オライリーに先制点をヘディングで許し、その数分後には2点目も献上することになった。
このスペイン人GKはボールを保持している際にプレーのペースを落としていたが、ネヴィルはこれを「ナンセンスだ」と評し、後にこう皮肉った。「GKは35秒もボールに足を乗せ続けるのをやめるべきだ。それは相手に『自分たちに集中力がない』と告げているようなものだ。
「アーセナルは自陣の6ヤードボックス内でこうしたプレーをして試合を落とした。シティを鼓舞しているに等しい。
「こういう試合では、互いにシグナルを送っているようなものだ。シティは『相手は後半、それほどやる気がないようだ。我々が攻め込むべきだ』と考えているだろう。」
- Getty Images Sport
アーセナルのタイトル獲得への挑戦は続く
アーセナルは、日曜日の試合が、6年近く続くタイトル獲得の空白を終わらせ、シーズン終盤にさらなる勢いをつける絶好の機会になると期待していた。しかし、肝心な場面で結果を出せず、残りの3つの大会でタイトル獲得を目指すにあたり、この敗戦が精神的に影響を与えないよう注意しなければならない。
北ロンドンのクラブは、プレミアリーグの優勝争いにおいて依然として圧倒的な優位を保っており、1試合多く消化しているにもかかわらずシティに9ポイントのリードを築いている。また、代表戦中断期間明けには、チャンピオンズリーグの準々決勝でスポルティングCPと、FAカップでサウサンプトンとの対戦が控えている。
一方、シティはプレミアリーグ首位のアーセナルとの差を縮めることを目指すとともに、FAカップ制覇も視野に入れている。グアルディオラ監督率いるチームは、準々決勝でリヴァプールと対戦する。
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