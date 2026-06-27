土曜の夕方に開催された2026年W杯グループリーグ最終戦で、クロアチア代表がガーナ代表を2－1で破った。
クロアチアは序盤から攻勢を強め、17分にはニコラ・ヴラシッチのシュートがポストを直撃した。
31分にはペタル・ソシッチが先制点を奪った。
9分後、ガーナも同点のチャンスがあったが、アントワン・シメニオのシュートはポストをかすめて外れた。
73分にはデレク・ルカセンのゴールでガーナが同点に追いついた。
しかし83分、ヴラシッチが再びネットを揺らしクロアチアが勝ち越した。
土曜の夕方に開催された2026年W杯グループリーグ最終戦で、クロアチア代表がガーナ代表を2－1で破った。
クロアチアは序盤から攻勢を強め、17分にはニコラ・ヴラシッチのシュートがポストを直撃した。
31分にはペタル・ソシッチが先制点を奪った。
9分後、ガーナも同点のチャンスがあったが、アントワン・シメニオのシュートはポストをかすめて外れた。
73分にはデレク・ルカセンのゴールでガーナが同点に追いついた。
しかし83分、ヴラシッチが再びネットを揺らしクロアチアが勝ち越した。
クロアチアは勝ち点を6に伸ばしグループ12の2位、ガーナは4で3位。
クロアチアは2位でイングランド（7点・首位）とともにベスト32へ。ガーナも3位で進出した。
クロアチアの勝利により、スコットランドのベスト32進出は消滅した。
スカイ・スポーツによると、勝ち点3のスコットランドは、ガーナがクロアチアを3点差以上で破る必要があった。
しかしガーナがクロアチアに敗れたため、スコットランドが3位チームの上位8チームに入る可能性は消えた。