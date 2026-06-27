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Croatia v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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動画：クロアチアがガーナのスターを次々と摘み取り、スコットランドの夢を打ち砕いた。

クロアチア 対 ガーナ
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土曜の夕方に開催された2026年W杯グループリーグ最終戦で、クロアチア代表がガーナ代表を2－1で破った。

クロアチアは序盤から攻勢を強め、17分にはニコラ・ヴラシッチのシュートがポストを直撃した。

31分にはペタル・ソシッチが先制点を奪った。

9分後、ガーナも同点のチャンスがあったが、アントワン・シメニオのシュートはポストをかすめて外れた。

73分にはデレク・ルカセンのゴールでガーナが同点に追いついた。

しかし83分、ヴラシッチが再びネットを揺らしクロアチアが勝ち越した。

  • Croatia v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ガーナがクロアチアに敗れ、スコットランドはワールドカップ敗退が決まった。

    クロアチアは勝ち点を6に伸ばしグループ12の2位、ガーナは4で3位。

    クロアチアは2位でイングランド（7点・首位）とともにベスト32へ。ガーナも3位で進出した。

    クロアチアの勝利により、スコットランドのベスト32進出は消滅した。

    スカイ・スポーツによると、勝ち点3のスコットランドは、ガーナがクロアチアを3点差以上で破る必要があった。

    しかしガーナがクロアチアに敗れたため、スコットランドが3位チームの上位8チームに入る可能性は消えた。

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