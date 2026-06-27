土曜の夕方に開催された2026年W杯グループリーグ最終戦で、クロアチア代表がガーナ代表を2－1で破った。

クロアチアは序盤から攻勢を強め、17分にはニコラ・ヴラシッチのシュートがポストを直撃した。

31分にはペタル・ソシッチが先制点を奪った。

9分後、ガーナも同点のチャンスがあったが、アントワン・シメニオのシュートはポストをかすめて外れた。

73分にはデレク・ルカセンのゴールでガーナが同点に追いついた。

しかし83分、ヴラシッチが再びネットを揺らしクロアチアが勝ち越した。