アル・ナセルはダマックを4-1で下し、リーグ11度目の優勝を決めた。ホルヘ・ジェズス監督率いるチームは、無敗のライバル・アル・ヒラルのプレッシャーを振り切り、2019年以来のタイトルを手にした。

サディオ・マネとキングスレー・コマンのゴールでホームチームが序盤からリードを築くと、リヤドのスタジアムは熱狂に包まれた。アウェーチームのモルライ・シラがPKで一時勢いを削ぐかと思われたが、この夜は最終的にロナウドが2得点を挙げ、アル・ナスルに勝ち点3をもたらした。