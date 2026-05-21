Getty Images Sport
翻訳者：
【動画】クリスティアーノ・ロナウド、サウジ・プロリーグ初制覇。アル・ナスの太鼓行進を先導前に涙
アル・ナセル、7年ぶりの優勝
アル・ナセルはダマックを4-1で下し、リーグ11度目の優勝を決めた。ホルヘ・ジェズス監督率いるチームは、無敗のライバル・アル・ヒラルのプレッシャーを振り切り、2019年以来のタイトルを手にした。
サディオ・マネとキングスレー・コマンのゴールでホームチームが序盤からリードを築くと、リヤドのスタジアムは熱狂に包まれた。アウェーチームのモルライ・シラがPKで一時勢いを削ぐかと思われたが、この夜は最終的にロナウドが2得点を挙げ、アル・ナスルに勝ち点3をもたらした。
アル・アワル公園で感動的な場面が繰り広げられた
41歳の彼は左サイドから低い鋭いフリーキックをゴール隅に叩き込み、2024年8月以来となるセットプレーからの直接得点をマークした。 今季リーグ27点目。しかし活躍は止まらない。後半35分、ペナルティエリアに侵入し、この日2点目、チーム4点目を叩き込んだ。 直後、スタンディングオベーションを受けベンチに下がったロナウドは、涙を浮かべた。2023年1月に中東に移籍して以来、2年連続2位と1度の3位にとどまっていた彼にとって、この勝利は大きな節目の瞬間となった。
ドラムの祝賀と優勝の栄光
試合終了の瞬間、涙は歓喜に変わった。ロナウドはスタンドに駆け上がり、サポーターと共にアル・ナスルのドラム・セレブレーションを先導した。この勝利でアル・ナスルはアル・ヒラルに2ポイント差をつけ優勝。無敗のアル・ヒラルも、ジェズス率いるアル・ナスルの勢いを止められなかった。
5度のバロンドール受賞者であるロナウドは、キャリア通算8度目、4カ国目のトップリーグ制覇を達成。クラブを国内頂点に導き、リヤドでのレガシーを確固たるものにした。
- Getty Images Sport
ゴールデンブーツは逃したが、ワールドカップが目前に迫っている
アル・ナセルを優勝に導いたロナウドの2ゴールも、サウジ・プロリーグの得点王には届かなかった。彼はリーグ戦で28得点を挙げたが、33ゴールのアル・カディシア、フリアン・キニョネス、32ゴールのアル・アハリ、イヴァン・トニーには及ばなかった。
それでもチームは優勝し、ロナウドはタイトルを獲得した。今夏開催されるワールドカップでは、輝かしいキャリアにさらにタイトルを加えたい考えだ。ロベルト・マルティネス監督が発表したポルトガル代表最終メンバーに選ばれ、史上最多6度目の出場に向けて準備を進めている。