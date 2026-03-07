レッドデビルズは試合を通じて圧倒的な勢いを見せ、ガブリエルが主役となる中、5-1という圧倒的なリードを築いた。彼のこの日の最初のゴールは純粋な技術的大胆さの披露であり、25ヤード地点から放ったシュートがディフレクトして決まった。 ボールは空中で劇的な弧を描き、クロスバーの下端をかすめてネットに吸い込まれた。これが彼の特別な個人技の始まりを告げるゴールとなった。最初のゴールが巧妙なテクニックの披露だったなら、2点目は個人能力と生来のパワーが結実した傑作だった。 若き選手は巧みな技で2人のディフェンダーをかわすと、25ヤード付近からゴール上隅へ強烈なシュートを叩き込んだ。軽やかな足さばきでマークを振り切り、ポストスタンプ（ゴール上隅）へ突き刺さる決定的なフィニッシュ——まるで全盛期のロナウドのハイライト映像から切り取ったような一連のプレーだった。ドリブル成功直後に、あのような距離からシュートを打つという大胆不敵な行動は、彼の天を衝く自信を雄弁に物語っていた。
動画：クリスティアーノ・ロナウド級！マンチェスター・ユナイテッドの若き天才JJガブリエルがU-18戦で信じられない個人技のゴールを決める
個人の天才が輝く瞬間
世代を超えた才能を守るための戦い
ガブリエルの急成長は欧州サッカー界の巨匠たちの目にも留まり、ユナイテッドは彼の残留に多大な苦労を強いられた。昨年、代理人が彼の将来はマンチェスター以外にある可能性を示唆したことで事態は沸点に達し、クラブ上層部に深刻な懸念をもたらした。特に最大のライバルが虎視眈々と狙う中、交渉の賭け金はこれ以上ないほど高かった。 昨夏にはマンチェスター・シティが獲得に真剣に関心を示したチームの一つであり、バルセロナも彼の評価を公言していた。
プレミアリーグデビューへの道
シーズンが終盤に差し掛かる中、ガブリエルが今シーズン終了前にトップチームでの出場機会を得るかどうかは依然として不透明だ。 ユナイテッドは来季のチャンピオンズリーグ出場権獲得を目指しており、今季の欧州カップ戦出場権争いが熾烈を極めている状況では、ガブリエルに今季のプレミアリーグデビューをさせる余裕はないかもしれない。ファンは15歳の若者が大舞台でプレーする姿を熱望しているが、コーチングスタッフはトップリーグの過酷な環境に早すぎるデビューをさせるよりも、彼の長期的な身体的成長を優先させるだろう。
