動画：クリスティアーノ・ロナウド級！マンチェスター・ユナイテッドの若き天才JJガブリエルがU-18戦で信じられない個人技のゴールを決める

レッドデビルズは試合を通じて圧倒的な勢いを見せ、ガブリエルが主役となる中、5-1という圧倒的なリードを築いた。彼のこの日の最初のゴールは純粋な技術的大胆さの披露であり、25ヤード地点から放ったシュートがディフレクトして決まった。 ボールは空中で劇的な弧を描き、クロスバーの下端をかすめてネットに吸い込まれた。これが彼の特別な個人技の始まりを告げるゴールとなった。最初のゴールが巧妙なテクニックの披露だったなら、2点目は個人能力と生来のパワーが結実した傑作だった。 若き選手は巧みな技で2人のディフェンダーをかわすと、25ヤード付近からゴール上隅へ強烈なシュートを叩き込んだ。軽やかな足さばきでマークを振り切り、ポストスタンプ（ゴール上隅）へ突き刺さる決定的なフィニッシュ——まるで全盛期のロナウドのハイライト映像から切り取ったような一連のプレーだった。ドリブル成功直後に、あのような距離からシュートを打つという大胆不敵な行動は、彼の天を衝く自信を雄弁に物語っていた。