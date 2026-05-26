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【動画】クリスティアーノ・ロナウドの息子マテオがロングシュートを決め、ジョルジーナ・ロドリゲスが「パパそっくり」な映像を公開
マテオは父のセットプレーの完璧さを再現した
ロナウドはサッカー史上屈指のフリーキックの名手として知られる。その才能は次世代へ受け継がれているようだ。ジョルジーナ・ロドリゲスがインスタグラムに投稿した最近の動画では、アル・ナセル・フューチャー・タレント・アカデミーに所属するマテオ・ロナウドがフリーキックのセットアップをしていた。
5度のバロンドール受賞者を思わせるテクニックで、彼は強烈なシュートをネットに突き刺した。
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ロドリゲスは動画に「お父さんと同じだね、クリスティアーノ」と投稿し、サウジアラビアでサッカーに励むマテオへの家族の誇りを示した。マテオがSNSで注目されるのは初めてではない。以前もインドア練習で父の代名詞「シウ」のジェスチャーでゴールを祝った。アル・ナスルのユースでも「ロナウド・ブランド」は健在だ。
サウジアラビアでのロナウド家の圧倒的な存在感
ロナウド家の活躍はマテオだけではない。長男クリスティアーノ・ジュニアは2023-24シーズン、アル・ナスのU-13でサウジ・プレミアリーグ制覇に貢献し、早くも中東でタイトルを獲得した。
父ロナウドが同クラブで初タイトルを獲得するまでには時間を要したが、子どもたちは幼少期から順調な滑り出しを見せている。
マテオの得点が生まれたのは、父がトップチームを7年ぶりのサウジ・プロリーグ制覇に導いた直後で、感慨深いものがある。
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父と息子は一緒に遊べるだろうか？
クリスティアーノ・ジュニアがアル・ナスル1軍に早期昇格するとの噂が再燃している。元マンUのルイ・サハはGOALに、父子同時出場はNBAのレブロンより「簡単」と語った。
クラブは、ベテランFWが引退する前に15歳の息子を昇格させ、父子でプレーさせる案を検討中だ。
サッカー界ではロスターの人数が多いため、NBAより実現しやすいでしょう。また、『クリスティアーノ』という名前には一定の重みがあります。 実現すれば大きな喜びだ。息子をプロに導く機会は親にとって夢であり、それが叶えばまさに花を添えるだろう」とサハは語った。