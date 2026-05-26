ロナウド家の活躍はマテオだけではない。長男クリスティアーノ・ジュニアは2023-24シーズン、アル・ナスのU-13でサウジ・プレミアリーグ制覇に貢献し、早くも中東でタイトルを獲得した。

父ロナウドが同クラブで初タイトルを獲得するまでには時間を要したが、子どもたちは幼少期から順調な滑り出しを見せている。

マテオの得点が生まれたのは、父がトップチームを7年ぶりのサウジ・プロリーグ制覇に導いた直後で、感慨深いものがある。



