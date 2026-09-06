この愉快な一幕は、接戦の最中にダニーロがホームチームのベンチから戦術的指示が書かれた紙を受け取った際に起きた。DFのすぐ横に立ったロナウドは、ダニーロがそのいたずらに気づく前に、いたずらっぽくメモをのぞき見るチャンスを逃さなかった。この和やかなやり取りはピッチ上の緊張を一時的に和らげたものの、アル・ナスルのキャプテンはプレドラグ・ライコヴィッチにこの日最大の決定機を阻まれ、チームの今季初黒星を防ぐことはできなかった。