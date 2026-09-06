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動画：クリスティアーノ・ロナウドが相手の戦術を「スパイ」しようとする姿を捉える、サウジ・プロリーグでの爆笑シーン
ロナウド、戦術をのぞき見していたところを捉えられる
この愉快な一幕は、接戦の最中にダニーロがホームチームのベンチから戦術的指示が書かれた紙を受け取った際に起きた。DFのすぐ横に立ったロナウドは、ダニーロがそのいたずらに気づく前に、いたずらっぽくメモをのぞき見るチャンスを逃さなかった。この和やかなやり取りはピッチ上の緊張を一時的に和らげたものの、アル・ナスルのキャプテンはプレドラグ・ライコヴィッチにこの日最大の決定機を阻まれ、チームの今季初黒星を防ぐことはできなかった。
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敗戦で序盤の勢いが止まる
アル・イテハドとのアウェー戦で喫した2-1の敗戦は、リーグ戦で好スタートを切っていたアル・ナスルにとって、序盤戦での大きな痛手となった。ジョージ・イレニケナが前半に立て続けに2得点を奪い、これが決定打となった一方、アウェーのアル・ナスルは前半終了前のアンジェロのゴールで1点を返すのが精いっぱいだった。この結果、アル・ナスルは首位アル・ヒラルと勝ち点3差となり、アル・イテハドは勝ち点11で4位に浮上した。
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タイトル復元の事前テスト
アル・ナスルは首位アル・ヒラルとの勝ち点3差を縮めるため、今すぐ結果で応えなければならない。今季リーグ戦4試合でわずか2得点にとどまっているロナウドには、ゴール前での決定力を取り戻すことがより強く求められる。9月9日の水曜日に行われるアブハ戦を前に、アンジェ・ポステコグルー監督率いるチームにとっては、攻撃面の精度向上と守備の安定化が引き続き最優先事項である。
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