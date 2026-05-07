【動画】クリスティアーノ・ロナウドがサウジ・プロリーグ通算100ゴールを達成。ジョアン・フェリックスはハットトリックを達成し、アル・ナセルは優勝へ大きく前進した。

伝説のフォワードは75分、試合を決定づけるゴールでサウジリーグ通算100ゴールを達成。サディオ・マネの低いクロスを左足で冷静に合わせ、スコアを3－1とした。

2022年12月の移籍以来、わずか4シーズンで到達した100ゴールは、彼の驚異的な決定力と影響力を示している。今季26ゴール目となり、41歳になった今もアル・ナスルの攻撃を牽引している。