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【動画】クリスティアーノ・ロナウドがサウジ・プロリーグ通算100ゴールを達成。ジョアン・フェリックスはハットトリックを達成し、アル・ナセルは優勝へ大きく前進した。
CR7がサウジアラビアで100ゴールを達成
伝説のフォワードは75分、試合を決定づけるゴールでサウジリーグ通算100ゴールを達成。サディオ・マネの低いクロスを左足で冷静に合わせ、スコアを3－1とした。
2022年12月の移籍以来、わずか4シーズンで到達した100ゴールは、彼の驚異的な決定力と影響力を示している。今季26ゴール目となり、41歳になった今もアル・ナスルの攻撃を牽引している。
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フェリックスがハットトリックを達成し、試合の主役となった。
ロナウドが歴史的記録を達成した一方、試合開始直後からペースを握ったのはフェリックスだった。元チェルシー、アトレティコ・マドリードの彼は3分で先制し、10分にはガリーブのパスで追加点。ホルヘ・ジェズス監督率いるチームの攻撃はすべて彼を中心に回った。
後半にはマネへロナウドの通算100ゴール目を導くロングパスも送った。98分にはPKでハットトリックを達成し、4-2で試合を決めた。
次はアル・ヒラルとの大一番
30分、ヤニック・カラスコの独走弾でアル・シャバブが1点を返すと、ホームチームに一時的に希望が灯った。首位のチームは守備を固め、試合は中盤から緊張感が高まった。 ロナウドが再び2点差にすると、80分にはアリ・アル・ブライヒが1点を返してアル・ナスルに緊張が走った。しかし王者は粘り、終盤にフェリックスのPKで4-2と逃げ切った。
この勝利でアル・ナスルは32試合で82ポイントに到達。1試合多いものの、アル・ヒラルとの差は5ポイントに広がった。次節は2位との大一番。ジェズス監督率いるチームは、ロナウドが全チームから得点を挙げる活躍もあり、優勝へ好位置をキープした。