グリーズマンは北米デビュー戦で存在感を示した。大々的に歓迎されたオーランド・シティ加入後、ペイパル・パークでのアウェー戦に先発。マルティン・ペレルマン監督の采配は的中した。元アトレティコ・マドリードのストライカーは、10年以上欧州最高峰で培った実力を存分に発揮した。

オーランド・シティは3月にグリーズマンの加入を発表し、本人は7月13日にチームに合流した。この移籍で2009年からレアル・ソシエダ、アトレティコ・マドリード、バルセロナで過ごしたラ・リーガでのキャリアに幕が下りた。 スペインではアトレティコでスペイン・スーパーカップ、ヨーロッパリーグ、UEFAスーパーカップ、バルセロナではコパ・デル・レイを制した。