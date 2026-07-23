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【動画】グリーズマンMLSデビュー弾、オーランド大勝
フランスのアイコンにとって、夢のようなスタート
グリーズマンは北米デビュー戦で存在感を示した。大々的に歓迎されたオーランド・シティ加入後、ペイパル・パークでのアウェー戦に先発。マルティン・ペレルマン監督の采配は的中した。元アトレティコ・マドリードのストライカーは、10年以上欧州最高峰で培った実力を存分に発揮した。
オーランド・シティは3月にグリーズマンの加入を発表し、本人は7月13日にチームに合流した。この移籍で2009年からレアル・ソシエダ、アトレティコ・マドリード、バルセロナで過ごしたラ・リーガでのキャリアに幕が下りた。 スペインではアトレティコでスペイン・スーパーカップ、ヨーロッパリーグ、UEFAスーパーカップ、バルセロナではコパ・デル・レイを制した。
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見事にトリプルセンチュリーを達成
オーランド・シティにとって3ポイント獲得が最優先だったこの試合は、W杯優勝経験のあるグリーズマンにとっても大きな意味を持つ一戦だった。48分、彼はそのキャリア通算300ゴール目となるMLS初得点を記録した。 ペナルティエリアでボールをコントロールすると、鋭いフェイントでマークをかわし、冷静にゴールへ流し込んだ。この一撃でチームは3－0とリードを広げた。
この得点は、全56試合で14ゴール8アシストを記録したアトレティコ・マドリードでの最終シーズンに続き、彼の好調さを示した。クラブ通算300ゴールは、アトレティコ・マドリード212ゴール、レアル・ソシエダ52ゴール、バルセロナ35ゴール、そしてオーランド・シティでの初ゴールで達成された。
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オーランド・シティの控え選手たちが活躍
グリーズマンが注目されるのは当然だが、これはライオンズのチームプレーだった。スロベニア人DFデビッド・ブレカロ、コロンビア人イヴァン・アングロ、パラグアイ人ブライアン・オヘダが、首位サンノゼ・アースクエイクスを破り大勝を決定づけた。 得点者が分散したことはペレルマン監督の期待通りで、新戦力だけに頼らず複数選手が得点を奪えることを示した。
この勝利は今シーズンの目標にとって極めて重要だ。 勝ち点3を積み上げ、プレーオフ圏内まであと2点に迫った。序盤の遅れを取り戻すきっかけとなりそうだ。
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