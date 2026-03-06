Getty/GOAL
動画：キリアン・ムバッペがモナコのユースチームでクリスティアーノ・ロナウドの象徴的な「シュー」セレブレーションを披露。プロ初契約から10年を記念した懐かしの映像
若きムバッペが憧れの選手を再現する
再公開された映像では、若きムバッペが得点後に疾走し、空中に跳び上がって着地する様子が確認できる。その際に見せたのは、クリスティアーノ・ロナウドが有名にした「シュー」ポーズだ。このセレブレーションは、ロナウドがレアル・マドリードに在籍していた時代にサッカー界で最も認知されたものの一つとなり、世界中の無数の若手選手に模倣されてきた。
ムバッペにとって、このポルトガル人レジェンドへのオマージュは驚くべきことではなかった。 フランス代表の彼は、成長過程でロナウドが最大のインスピレーション源だったと度々語っている。ボンディで育った少年時代、5度のバロンドール受賞者を熱烈に憧れ、同じ高みへ到達することを夢見ていたことはよく知られている。
すべてを変えたモナコでの節目
再浮上したこの映像は、ムバッペのキャリアにおいて象徴的な時期に公開された。今年で同選手がASモナコと初のプロ契約を結んでから10年が経過する。この重要な一歩が、欧州サッカー界における彼の急成長の礎となった。
モナコの育成組織はムバッペの成長に決定的な役割を果たし、ユースからプロの舞台へと導いた。クラブは若き日に才能を発揮する機会を与え、彼が秘める巨大な可能性をいち早く見抜いたのである。
伝説の誕生
ムバッペはわずか16歳でモナコのトップチームデビューを果たし、すぐに欧州で最も注目される若手選手の一人としての地位を確立した。彼のブレイクは2016-17シーズンに訪れ、モナコのリーグ・アン優勝とUEFAチャンピオンズリーグ準決勝進出という輝かしい戦いで主役級の活躍を見せた。
それ以来、ムバッペはクラブと代表の両方で驚異的な成功を収め続けている。 このフォワードは数々の国内タイトルを獲得し、2018 FIFAワールドカップでのフランス優勝に重要な役割を果たすことで
、サッカー界のエリートとしての地位を確固たるものにした。この拡散された映像は、若き選手が憧れの選手のように喜ぶ姿を示すと同時に、やがて現代サッカーを代表するスターの一人となるムバッペの旅路の初期段階を捉えている。
