再公開された映像では、若きムバッペが得点後に疾走し、空中に跳び上がって着地する様子が確認できる。その際に見せたのは、クリスティアーノ・ロナウドが有名にした「シュー」ポーズだ。このセレブレーションは、ロナウドがレアル・マドリードに在籍していた時代にサッカー界で最も認知されたものの一つとなり、世界中の無数の若手選手に模倣されてきた。

ムバッペにとって、このポルトガル人レジェンドへのオマージュは驚くべきことではなかった。 フランス代表の彼は、成長過程でロナウドが最大のインスピレーション源だったと度々語っている。ボンディで育った少年時代、5度のバロンドール受賞者を熱烈に憧れ、同じ高みへ到達することを夢見ていたことはよく知られている。