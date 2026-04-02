【動画】キリアン・エムバペとエステル・エクスポシトが公の場で目撃される――レアル・マドリードのスター選手と人気女優の交際説が事実と判明

Netflixのドラマ『エリート』での役柄で知られる26歳の女優は、先日、ポップスターのロザリアのイベントで記者団から声をかけられた。サッカーが好きかと尋ねられると、エスポシトは率直にこう答えた。「正直なところ、あまり好きじゃないわ」 しかし、質問がベルナベウへの来場やムバッペとの関係へと及ぶと、彼女は意味深な微笑みを浮かべ、本心では認めたくない何かがあることをほのめかした。

そのやり取りの中で、ある記者が「幸せそうに見える」と指摘し、世間の2人への好意が彼女の気分に影響しているのかと尋ねた。エスポジトはこの話題については直接話さないと言い張ったが、現在の生活に満足しているかと問われると、記者団に「最高よ」と答えた。