Getty/GOAL
翻訳者：
【動画】キリアン・エムバペとエステル・エクスポシトが公の場で目撃される――レアル・マドリードのスター選手と人気女優の交際説が事実と判明
パパラッチがマドリードでスーパースターのカップルを捉える
フランス代表としてアメリカ遠征から帰国したばかりのストライカー、ムバッペとエスポシトが、マドリードで午後を共に過ごす姿をタブロイド紙のパパラッチに捉えられた。
2人がパリで一緒に過ごす姿が目撃され、同じホテルに滞在していたことから、数週間前に交際が公になったと報じられている。水曜日、レアル・マドリードのストライカーはパートナーの自宅まで迎えに行き、2人は一緒に出発した。エル・ムンド紙によると、2人は有名な店に立ち寄って一杯飲んだ後、スペインの首都にある選手の自宅へと戻ったという。
動画をご覧ください
エスポジト、恋愛について沈黙を破る
Netflixのドラマ『エリート』での役柄で知られる26歳の女優は、先日、ポップスターのロザリアのイベントで記者団から声をかけられた。サッカーが好きかと尋ねられると、エスポシトは率直にこう答えた。「正直なところ、あまり好きじゃないわ」 しかし、質問がベルナベウへの来場やムバッペとの関係へと及ぶと、彼女は意味深な微笑みを浮かべ、本心では認めたくない何かがあることをほのめかした。
そのやり取りの中で、ある記者が「幸せそうに見える」と指摘し、世間の2人への好意が彼女の気分に影響しているのかと尋ねた。エスポジトはこの話題については直接話さないと言い張ったが、現在の生活に満足しているかと問われると、記者団に「最高よ」と答えた。
- Getty Images Sport
VIPの出演情報とソーシャルメディアのリンク
先日のマドリード・ダービーで、エクスポシトがVIP待遇を受けている姿が目撃されたことで、2人の交際説はさらに強まった。彼女は共演者のセルヒオ・モモや親しい友人と一緒だったものの、その姿がきっかけとなり、ムバッペが数年前からこの女優に好意を抱いているという報道が広まった。
この2人は以前からも、プライベートジェットでフランスの首都に到着したとの報道を含め、様々な目撃情報を通じて交際が噂されていた。プライベートな生活を秘密にしようと努めているものの、サンティアゴ・ベルナベウ近郊の注目を集める場所で頻繁に目撃されているため、ファンやスペインのマスコミにとって、この関係を無視することはもはや不可能となっている。