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Mbappe Real Madrid GironaGetty Images
Yosua Arya

翻訳者：

【動画】キリアン・エムバペが顔から流血。レアル・マドリードのスターは、マンチェスター・シティからレンタル移籍した選手に地面に叩きつけられたが、PKは与えられなかった。

キリアン・エンバペ
レアル・マドリー
レアル・マドリー 対 ジローナ
ジローナ
ラ・リーガ

キリアン・エムバペは、後半終了間際にペナルティエリアでジローナのDFヴィトール・レイスと激突し、目の上に切り傷を負った。この衝撃で倒れたが、主審はプレーを止めず、VARも介入せず、サンティアゴ・ベルナベウのレアル・マドリード側は激怒した。

  • ベルナベウで起きた最近の出来事が物議を醸している

    レアル・マドリードはジローナとのラ・リーガ試合終盤、ムバッペが絡んだ出来事に怒った。88分、ペナルティエリアに切り込んだムバッペは、マンチェスター・シティからレンタル移籍中のレイスと衝突。腕と肘に引っかかったように見え、地面に倒れ込んだ。 この衝突で右目に切り傷を負った Mbappe は治療が必要となった。 Real Madrid 側やファンは激しく抗議したが、主審のハビエル・アルベロラはプレーを続行。VAR も介入せず、ホームチームは試合終了間際の PK 獲得の機会を逃した。試合は 1-1 の引き分けに終わった。

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  • アルベロア、審判の判定に激怒

    試合後、マドリードのアルヴァロ・アルベロア監督は審判団を公然と批判し、ムバッペへのタックルは明らかなPKだったと主張した。

    「ここは月でもペナルティだ」とアルベロアは記者団に語った。「これは数ある例の一つに過ぎない。VARは都合がいいときだけ介入し、そうでないときは介入しない。」

    「昨日も言った通り、私の考えは明白だ。今回の出来事がそれを証明している。明らかなファウルだ。前半にはキリアンがこれより軽い接触でファウルを取られた。我々は審判について何度も問題に直面してきた。今回の試合も、マヨルカでの試合も、いつもと同じ話だ。」

  • 次は何が待っているのでしょうか？

    この引き分けでレアル・マドリードは、リーガ・エスパニョーラ首位のバルセロナに6ポイント差をつけられた。バルセロナはさらに1試合消化試合が残っている。週末までにその差がさらに広がる可能性があり、「ロス・ブランコス」の優勝争いはさらに厳しくなるだろう。マドリードは、チャンピオンズリーグ準々決勝のバイエルン・ミュンヘン戦へ早く切り替える必要がある。水曜日にアリアンツ・アレーナへ遠征する彼らは、第1戦の1-2のビハインドを覆し、欧州の夢をつなぐ。

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