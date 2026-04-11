試合後、マドリードのアルヴァロ・アルベロア監督は審判団を公然と批判し、ムバッペへのタックルは明らかなPKだったと主張した。

「ここは月でもペナルティだ」とアルベロアは記者団に語った。「これは数ある例の一つに過ぎない。VARは都合がいいときだけ介入し、そうでないときは介入しない。」

「昨日も言った通り、私の考えは明白だ。今回の出来事がそれを証明している。明らかなファウルだ。前半にはキリアンがこれより軽い接触でファウルを取られた。我々は審判について何度も問題に直面してきた。今回の試合も、マヨルカでの試合も、いつもと同じ話だ。」