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Khaled Mahmoud

翻訳者：

【動画】カイ・ハヴェルツがアーセナルに先制点。PSG戦の早期ゴールで、クリスティアーノ・ロナウドに並び「チャンピオンズリーグ決勝進出クラブ」入り。

カイ・ハヴァーツ
アーセナル
パリ・サンジェルマン 対 アーセナル
パリ・サンジェルマン
チャンピオンズ リーグ
クリスティアーノ・ロナウド
マリオ・マンジュキッチ
アル・ナスルFC
プレミアリーグ

アーセナルはクラブ史上初となるチャンピオンズリーグ制覇へ、ブダペストでのパリ・サンジェルマン戦でカイ・ハヴェルツの早期ゴールで好スタートを切った。2021年決勝でチェルシーを優勝させたドイツ代表は、再び欧州サッカーの歴史に名を刻んだ。

  • ハヴェルツ、ブダペストでトップ選手に仲間入り

    チャンピオンズリーグ決勝PSG戦で、ハヴェルツは開始5分でアーセナルに先制点をもたらし、大舞台での強さを示した。左サイドを突破し、マークを外してペナルティエリアへ侵入、ゴール上隅に豪快に叩き込んだ。

    このゴールでハーヴェルツは、異なる2クラブでCL決勝得点を挙げた史上3人目の選手となった（他はC・ロナウドとマンジュキッチ）。

    2021年にはチェルシーでマンチェスター・シティを破る決勝点も奪っており、この日早々の先制点はアルテタ率いるアーセナルに大きな優位をもたらした。プレミア制覇に続き、クラブ初となる欧州タイトルと2冠達成へ王手をかけた。

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  • エンリケの称賛と経緯から、アーセナルが有利だ

    チャンピオンズリーグ3度目の制覇を狙うエンリケ監督は、試合前、アーセナルの躍進を称えた。 「驚かない。彼らは今年、プレミアリーグを制し、最も安定して高いパフォーマンスを示した。マンチェスター・シティに迫られた時期もあったが、優勝は当然だ。 アルテタ監督は6年半チームにいて、よく理解している」

    チャンピオンズリーグ決勝で先制したチームは、過去11回すべて優勝している。最後に先制しながら敗れたのは2014年のアトレティコ・マドリードで、レアル・マドリードに1-4で負けた。


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    アーセナル、王者相手に歴史的快挙を目指す

    アーセナルにとってこれはクラブ史上2度目のチャンピオンズリーグ決勝。前回は2006年、バルセロナに2－1で逆転負けした。先制しながらも敗れた。対するパリ・サンジェルマンは連覇を狙う王者。昨季決勝ではインテルを5－0で下している。