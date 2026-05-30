【動画】カイ・ハヴェルツがアーセナルに先制点。PSG戦の早期ゴールで、クリスティアーノ・ロナウドに並び「チャンピオンズリーグ決勝進出クラブ」入り。

チャンピオンズリーグ決勝PSG戦で、ハヴェルツは開始5分でアーセナルに先制点をもたらし、大舞台での強さを示した。左サイドを突破し、マークを外してペナルティエリアへ侵入、ゴール上隅に豪快に叩き込んだ。

このゴールでハーヴェルツは、異なる2クラブでCL決勝得点を挙げた史上3人目の選手となった（他はC・ロナウドとマンジュキッチ）。

2021年にはチェルシーでマンチェスター・シティを破る決勝点も奪っており、この日早々の先制点はアルテタ率いるアーセナルに大きな優位をもたらした。プレミア制覇に続き、クラブ初となる欧州タイトルと2冠達成へ王手をかけた。