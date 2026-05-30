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【動画】カイ・ハヴェルツがアーセナルに先制点。PSG戦の早期ゴールで、クリスティアーノ・ロナウドに並び「チャンピオンズリーグ決勝進出クラブ」入り。
ハヴェルツ、ブダペストでトップ選手に仲間入り
チャンピオンズリーグ決勝PSG戦で、ハヴェルツは開始5分でアーセナルに先制点をもたらし、大舞台での強さを示した。左サイドを突破し、マークを外してペナルティエリアへ侵入、ゴール上隅に豪快に叩き込んだ。
このゴールでハーヴェルツは、異なる2クラブでCL決勝得点を挙げた史上3人目の選手となった（他はC・ロナウドとマンジュキッチ）。
2021年にはチェルシーでマンチェスター・シティを破る決勝点も奪っており、この日早々の先制点はアルテタ率いるアーセナルに大きな優位をもたらした。プレミア制覇に続き、クラブ初となる欧州タイトルと2冠達成へ王手をかけた。
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エンリケの称賛と経緯から、アーセナルが有利だ
チャンピオンズリーグ3度目の制覇を狙うエンリケ監督は、試合前、アーセナルの躍進を称えた。 「驚かない。彼らは今年、プレミアリーグを制し、最も安定して高いパフォーマンスを示した。マンチェスター・シティに迫られた時期もあったが、優勝は当然だ。 アルテタ監督は6年半チームにいて、よく理解している」
チャンピオンズリーグ決勝で先制したチームは、過去11回すべて優勝している。最後に先制しながら敗れたのは2014年のアトレティコ・マドリードで、レアル・マドリードに1-4で負けた。
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アーセナル、王者相手に歴史的快挙を目指す
アーセナルにとってこれはクラブ史上2度目のチャンピオンズリーグ決勝。前回は2006年、バルセロナに2－1で逆転負けした。先制しながらも敗れた。対するパリ・サンジェルマンは連覇を狙う王者。昨季決勝ではインテルを5－0で下している。