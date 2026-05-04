リヴァプールがオールド・トラッフォードで2-3と逆転負けした試合後、ソボスライはユナイテッドのサポーターに向かい、選手たちがトンネルへ退場する際に挑発的なジェスチャーをした。 ホームのブーイングを受けたハンガリー人MFは、袖のプレミアリーグ優勝バッジを指さして応じた。リヴァプールは2点差を追い上げたが、終盤にマイヌーの決勝点で敗れた。試合後、この場面は大きな話題となった。