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Manchester United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport
Yosua Arya

翻訳者：

【動画】オールド・トラッフォードでリヴァプールが敗戦。ドミニク・ソボシュライはマンチェスター・ユナイテッドのファンからの野次に強烈なジェスチャーで応えた。

ドミニク・ソボスライ
リヴァプール
マンチェスター・ユナイテッド
マンチェスター・ユナイテッド 対 リヴァプール
プレミアリーグ

リヴァプールがオールド・トラッフォードで3-2の逆転負けを喫した試合後、ドミニク・ソボシュライはマンチェスター・ユナイテッドのサポーターたちに向けて、袖のプレミアリーグ王者のエンブレムを指さした。

  • オールド・トラッフォードでの敗戦後に見せたソボスライのジェスチャー

    リヴァプールがオールド・トラッフォードで2-3と逆転負けした試合後、ソボスライはユナイテッドのサポーターに向かい、選手たちがトンネルへ退場する際に挑発的なジェスチャーをした。 ホームのブーイングを受けたハンガリー人MFは、袖のプレミアリーグ優勝バッジを指さして応じた。リヴァプールは2点差を追い上げたが、終盤にマイヌーの決勝点で敗れた。試合後、この場面は大きな話題となった。

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  • ソボスライの活躍も及ばず、リヴァプールの逆転はならなかった。

    試合は何度も流れが変わる展開。 マテウス・クーニャとベンジャミン・セスコのゴールでホームチームが序盤にリード。後半開始直後にリヴァプールが反撃し、ソボスライとコディ・ガクポの得点で同点に追いついた。しかし77分、マイヌーが勝ち越し弾をマーク。ユナイテッドはライバルに優位に立ち、残り3試合で来季チャンピオンズリーグ出場権を確保した。

  • Szoboszlai DominikGetty Images

    リヴァプールにとって、トップ5入りが依然として最大の焦点だ。

    リヴァプールはチャンピオンズリーグ出場権へ、残り3試合で再起を図る。敗れたものの運は自分たち次第だ。35試合で勝ち点58とし、5位アストン・ヴィラと並んでいる。次はチェルシー、続いてヴィラとブレントフォード戦でシーズンを締める。

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