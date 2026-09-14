ステパノフは日曜日、エールディビジの長く続いてきた記録に並んだ。2001年にファン・デル・ファールトが達成した偉業に肩を並べ、リーグ戦5試合連続でゴールを記録した。レバークーゼンからのレンタルである同選手は、AZアルクマール、スパルタ・ロッテルダム、PSV、ゴー・アヘッド・イーグルス戦で得点を挙げ、さらに週末のエクセルシオール戦で決勝点を決めて得点ランキング単独首位に立った。だが、この19歳は試合後、かつてのオランダ代表プレーメーカーが誰なのか知らなかったことをあっさり認めた。
ANP
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動画：エールディビジ得点王アルテム・ステパノフ、オランダのレジェンド、ラファエル・ファン・デル・ファールトに気づかず記者を驚かせる
ステパノフ、レジェンドの存在を知らず
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オランダの歴史的節目を目指して
試合後には、『ESPN』の記者が、このストライカーに「5試合連続得点を記録したそれまでの最年少選手を知っているか」と尋ねる微笑ましいやり取りがあった。記者がファン・デル・ファールトの名前を出すと、ステパノフは「その人たちは知らない。いや、いや、いや、いや、いや。知らない」と答えた。
驚いたインタビュアーは、元アヤックスのスターが10代の頃に7試合連続で得点していたと説明。するとステパノフは即座に闘志を燃やし、「それなら、その記録を破るように頑張る」と語った。
次はフェイエノールト戦で得点する必要があること、そしてそのオランダのアイコンの映像を研究するよう勧められると、ステパノフは「ある。そうしないと、うん。じゃあ今日ベッドに入ってから見る」と話した。
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シュテルンにロッテルダムでの試練が待ち受ける
アンソニー・コレイア監督が率いるチームは、現在は開幕6試合で勝ち点5の14位に位置しており、9月20日（日）にフェイエノールトとの厳しいアウェー戦に臨む。ロッテルダムで行われる第7節は、ステパノフにとって得点連発をさらに伸ばし、ファン・デル・ファールトの長年の記録に迫るための絶好の舞台となる。ユトレヒトは、好調のストライカーが再び勝負を決めるパフォーマンスを見せ、クラブをエールディビジの順位表で押し上げることに大きな期待を寄せる。
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