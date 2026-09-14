動画：エールディビジ得点王アルテム・ステパノフ、オランダのレジェンド、ラファエル・ファン・デル・ファールトに気づかず記者を驚かせる

試合後には、『ESPN』の記者が、このストライカーに「5試合連続得点を記録したそれまでの最年少選手を知っているか」と尋ねる微笑ましいやり取りがあった。記者がファン・デル・ファールトの名前を出すと、ステパノフは「その人たちは知らない。いや、いや、いや、いや、いや。知らない」と答えた。

驚いたインタビュアーは、元アヤックスのスターが10代の頃に7試合連続で得点していたと説明。するとステパノフは即座に闘志を燃やし、「それなら、その記録を破るように頑張る」と語った。

次はフェイエノールト戦で得点する必要があること、そしてそのオランダのアイコンの映像を研究するよう勧められると、ステパノフは「ある。そうしないと、うん。じゃあ今日ベッドに入ってから見る」と話した。